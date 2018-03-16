Ростовский «Тим Бертон» превратил обычный двор в сказку, обернувшуюся хоррором

В одном из дворов Ростова‐на‐Дону живет местный Тим Бертон . Теперь здесь можно попасть на проспект Волшебных башмачков, свернуть к Волшебному замку и пройтись по улицам Страшилы и Железного Дровосека.

Но для местных жителей этот далеко не диснеевский

мини-парк

со сказочными названиями выглядит сейчас совсем не сказочно. Ведь теперь с деревьев на жителей смотрят сгнившие детские игрушки.

Такой вот креатив. К чему он? Кто такое разрешил, вот этот мусор набить на деревья. То есть люди выносят ненужные игрушки

какие-то. Дети подросли, понятно. И зачем-то это прибивают вот такими гвоздями

Распятые призраки детства в своем ансамбле образуют декорации к фильму ужасов. Например, режиссер Тим Бертон, мастер гротеска и черного юмора, наверняка мог бы снять здесь несколько эпизодов. Или великий мастер литературного хоррора Стивен Кинг вполне мог бы вдохновиться здесь на вторую часть «Кладбища домашних животных».

Заяц, прибитый за уши к дереву, кукла без ноги, или, наоборот, только лапы от плюшевого медведя. Все говорит о том, что это место сейчас — не самое популярное в городе. Несмотря на возмущения соседей, автор этого

мини-парка

Александр утверждает, что три года назад, когда он только начал реализовывать свой, скажем так, проект, все здесь выглядело намного лучше.

Задумка, конечно, была хорошая. Типа

какого-то зоопарка, своего рода игрушек. Ко мне дети приходили, с мамами тут игрались, фотографировались. Было приятно и весело всем. Даже молодежь фотографировалась

— Александр Федорин, местный житель.

Но время, природа и вандалы превратили мечту в настоящий кошмар. Сейчас это больше похоже на центр криминалистической экспертизы по разложению детских игрушек. Александр обещает, что этой весной свой проект возобновит. Повесит новые игрушки, и сюда снова будут приходить дети.

А пока местных жителей радует одно — после приезда съемочной группы возле дома появились работники. Игрушки не трогали, но территорию в порядок привели.