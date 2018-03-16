Instagram как произведение искусства. «360» собрал лучшие странички о Подмосковье

Подмосковье ‐ неисчерпаемый источник вдохновения для тех, кто умеет видеть красоту в привычном. В последнее время все больше и больше страниц в Instagram горожане посвящают своим родным просторам. Домохозяйки, продавцы и заводчики животных становятся фотографами для собственных городов, осваивают настройки фоторедакторов. Они уверены: на каждом снимке Подмосковье открывается по‐новому.

@dubrovinskiy_mihail

Открытка с Истры) Дождались таки аховых морозов))

Публикация от Михаил Дубровинский (@dubrovinskiy_mihail)

27 Фев 2018 в 10:32 PST Михаил Дубровинский — профессиональный фотограф. Рассветы и закаты — его основная «фишка». На захватывающих дух фотографиях вечерних Истры и Шатуры отдохнет глаз даже самого придирчивого критика.

@l_dashko_l Хоть и маленькая птичка — Эта шустрая синичка, Но и звонок и высок Ее тонкий голосок…

Публикация от DarIa (@l_dashko_l)

5 Фев 2018 в 1:30 PST Дарья — не профессиональный фотограф, но человек с тонким чувством прекрасного. Фотографии своих родных Люберец девушка обрабатывает в стиле ретро, что придает городу еще больший шарм.

@suglosta

М — Маскировка

Публикация от Stanislav Suglobov (@suglosta)

11 Фев 2018 в 8:52 PST Станислав Суглобов начал заниматься фотографией не так давно, но уже выбился из ряда привычных фотографов. Любимый город Ступино он снимает с помощью дрона. Согласитесь, не часто можно увидеть Подмосковье с такого ракурса.

@balbes_beam

#балашиха #собака

Публикация от Балбес Бим (@balbes_beam)

22 Окт 2017 в 3:36 PDT Любители всего

пухового-мехового, вам сюда! Этот профиль один из самых необычных в нашей подборке. Пес по имени Бим показывает зрителям жизнь в Балашихе глазами четвероногого друга человека. Оказывается, быть собакой — это наблюдать каждый день массу красивых мелочей природы.

@alexcopter003

Публикация от Alex (@alexcopter003)

8 Июн 2017 в 1:39 PDT Еще один любитель забраться под самые облака — Alex. Съемку пользователь ведет с квадрокоптера. Виды, пойманные его камерой, захватывают дух. Профиль создан недавно, но обещает стать очень популярным.

@igipu4ka_toys

Выгуляли кота в лесу %F0%

%98%BA Публикация от Игипучка (@igipu4ka_toys)

13 Фев 2017 в 10:44 PST А это, пожалуй, самый нестандартный герой подборки «360». Он же — самый теплый и уютный. Хозяйка делает милейшие мягкие игрушки своими руками и фотографирует их на фоне родного Королева.

@luelkovica

Вчера день прошел под девизом «в поисках новых ракурсов». Сложно очень увидеть часто мелькающие места

по-другому. Завидую тем, кому это удается. Все же насмотренность очень мешает. Volokolamsk, Russia

Публикация от Юлия (@luelkovica)

2 Мар 2018 в 2:21 PST Юлия — профессиональный

travel-фотограф, живущий в Химках. В своих работах она больше всего уделяет внимания деталям, именно они делают фотографии девушки такими «живыми».