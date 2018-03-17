В день выборов на Ставрополье выступят рэпер Мот и группа «Пицца»

Рэпер Мот споёт в Ставрополе в день выборов президента, а группа «Пицца» выступит в Пятигорске, сообщили STAV.AIF.RU в министерстве культуры края.

В целом 18 марта во всех населённых пунктах Ставрополья пройдёт около 5000 культурно-массовых развлекательных мероприятий. В их числе не только концерты, подготовленные творческими коллективами, но и мастер-классы по изготовлению бумажных цветов, народной куклы, вышивке лентами, изготовлению броши, войлоковалаянию, квилингу, бисероплетению, аква-гриму и др.

Украшением вечера станут концерты отечественных звёзд. В Ставрополе на Крепостной горе в 18.00 начнётся выступление рэпера Мота. Попасть на концерт смогут те, кто получит на выходе с избирательного участка специальный браслет.

В Пятигорске в то же время на площади Ленина на сцену выйдут музыканты группы «Пицца».