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Патриотический конкурс или пыль в глаза перед выборами?
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Патриотический конкурс или пыль в глаза перед выборами? 

ТВ-МИГ 12 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Во Владимирском областном театре драмы прошло торжественное награждение победителей патриотического проекта регионального отделения партии «Единая Россия» «Любимая земля Владимирская».
В этом конкурсе, как сообщают партийцы, приняли участие 927 проектов из всех городов Владимирской области. Авторы в своих творческих материалах рассказывали о знаменитых земляках, которые жили или живут рядом. О своих семьях и себе любимых, о красивейших заповедных уголках региона и пр.
Народное голосование проходило на сайте любимая-земля-владимирская.рф. В нем приняло участие свыше 130 тысяч человек. В результате 69 проектов были признаны победителями конкурса.
«Проект по-настоящему тронул сердца многих людей. Буквально все конкурсные работы пропитаны любовью к своему селу, к родной улице, к нашей истории. Многие из «визитных карточек» — по сути, готовые туристические маршруты. Владимирской области — культурной столице Чемпионата мира по футболу — есть чем удивить и порадовать гостей со всего мира. Этот конкурс ещё раз продемонстрировал, что главное богатство и огромное достояние нашей области — это её жители. Талантливые, изобретательные, неравнодушные и инициативные люди!», — поздравляя победителей, отметила губернатор области Светлана Орлова.
Руководитель партийного проекта Ольга Хохлова добавила, что конкурс стал поистине народным.
«Участники показали любимые уголки нашей Родины, своих земляков, которые прославили нашу область. И, глядя, на все эти проекты, действительно понимаешь, что все они искренне любят свою малую Родину», — огласила Хохлова.
Авторы лучших проектов были отмечены ценными призами и памятными дипломами. Отмечу, что за неделю до торжественной части, по квартирам горожан ходили представители партии власти и одаривали владимирцев благодарственными письмами за подписью Хохловой за участие в этом конкурсе. Многие жители при этом, ни в каком конкурсе вовсе не участвовали.
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