Марат Башаров верит экстрасенсам

Звезда кинофильмов «Сибирский цирюльник», «Ворошиловский стрелок», «Свадьба», «Движение вверх» Марат Башаров в составе любительской хоккейной команды артистов приехал в Пензу. Здесь прошел творческий вечер актера. Однако зрителей, которых набился полный зал, интересовали не новые роли Марата, а его участие в «Битве экстрасенсов». Ведущий шоу заявил, что верит в способности участников. В качестве примера он привел историю своих знакомых. Им помогла победительница 9 сезона Наталья Бантеева узнать судьбу пропавшей родственницы.

«Та женщина два года назад переехала в Испанию к любимому мужчине. Ее единственный сын остался в России с бабушкой», — вспомнил Башаров. — «Когда парню исполнилось 16, мать решила забрать его к себе в Испанию, уже купила билет на самолет. А за две недели до вылета женщина исчезла — перестала выходить на связь, отвечать на телефонные звонки и сообщения в соцсетях».