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Марат Башаров верит экстрасенсам
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Марат Башаров верит экстрасенсам 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда кинофильмов «Сибирский цирюльник», «Ворошиловский стрелок», «Свадьба», «Движение вверх» Марат Башаров в составе любительской хоккейной команды артистов приехал в Пензу. Здесь прошел творческий вечер актера. Однако зрителей, которых набился полный зал, интересовали не новые роли Марата, а его участие в «Битве экстрасенсов». Ведущий шоу заявил, что верит в способности участников. В качестве примера он привел историю своих знакомых. Им помогла победительница 9 сезона Наталья Бантеева узнать судьбу пропавшей родственницы.
«Та женщина два года назад переехала в Испанию к любимому мужчине. Ее единственный сын остался в России с бабушкой», — вспомнил Башаров. — «Когда парню исполнилось 16, мать решила забрать его к себе в Испанию, уже купила билет на самолет. А за две недели до вылета женщина исчезла — перестала выходить на связь, отвечать на телефонные звонки и сообщения в соцсетях».
Бантеевой понадобилась вещь пропавшей и пара минут для того, чтобы понять — женщины нет в живых. Дескать, снимок живого человека излучает тепло, а мертвого — холод. «Сердце, нож, кровь», — описала экстрасенс преступление. Через два дня пришло сообщение из Интерпола: нашли тело пропавшей с ножевым ранением в сердце, сообщает издание «Пензенская правда».
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