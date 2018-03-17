«Золотая» награда Ивана Урганта уйдет с молотка в пользу российского центра реабилитации алкозависимых 

Накануне в Петербурге стартовала интернет-распродажа в пользу «Дома надежды на горе». Этот центр реабилитации был открыт 22 года назад. За это время здесь помогли совершенно бесплатно избавиться от алкогольной зависимости 15-ти тысячам человек. В этом году центру перекрыли финансирование. Поэтому петербургские художники, артисты и рок-музыканты: Олег Гаркуша, Анвар Либабов, Андрей Ургант, Дмитрий Шагин, Юрий Шевчук и Михаил Шемякин решили распродать свои коллекции в пользу этой клиники. Интернет-аукцион уже стартовал.
По словам журналиста и общественного деятеля Марины Шишкиной, для начала были выставлены 10 лотов, один из которых сразу был продан. «Рок-музыкант Олег Гаркуша дал для аукциона свою книгу стихов и рисунков, где он оставил персональный автограф для покупателя. Анвар Либабов принес собственноручно расписанную деревянную фигурку. Художник Михаил Шемякин передал картину „Тени“ и редкий альбом с автографом. Юрий Шевчук прислал фирменные футболки „ДДТ“ и коллекционные диски с собственноручно написанными пожеланиями. Художники из творческой группы „Митьки“ представили свои работы. Главный „митек“ Дмитрий Шагин передал латунную фигурку морячка (митька) в тельяншке. А Андрей Ургант подарил аукциону одну из первых профессиональных наград своего сына — бронзовую золоченую статуэтку „Золотого Остапа“, которую Иван Ургант получил в самом начале карьеры за ведение одноименного фестиваля. Она является одним из самых дорогих лотов. Статуэтку Шагина купили первой, таким образом, скромный бюджет „Дома надежды на горе“ пополнился на 50 тысяч рублей. Мы уверены, что это только начало: „Дому надежды на горе“ удастся продать все лоты, и, может быть, таким образом привлечь внимание социально ответственных участников алкогольного рынка и властей, которые могли бы принципиально помочь клинике и уберечь ее от окончательного закрытия».
Напомним, Центр реабилитации «Дом надежды на Горе» с 1997 года помогает страдающим алкогольной зависимостью и их семьям из любых регионов РФ бесплатно, вне зависимости от социальной принадлежности, национальности, вероисповедания. В первые годы своего существования Центр существовал только на частные пожертвования. Затем клинику поддерживали действующие губернаторы города и правительство страны. Однако с 2018 года финансирование прекратилось из-за пробелов в действующем законодательстве, — пишет metronews.ru.