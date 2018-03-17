Ещё
В Тюмени 18 марта будут угощать гречкой из полевой кухни под хохлому на фоне ковра
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюмени 18 марта будут угощать гречкой из полевой кухни под хохлому на фоне ковра 

ИА Север-Пресс 10 часов назад
В Тюмени гости и жители города 18 марта на традиционном фестивале «Тюменская весна» смогут отведать армейскую гречневую кашу с мясом. Полевая кухня развернется на 53 площадках областной столицы.
По словам директора регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николая Савченко, в настоящий момент идет подготовка прицепных кухонь, термосного парка и необходимой утвари. Закуплены продукты — по 6,5 тонн крупы и тушенки, приготовлены 100 чайников, столько же половников и 400 термосов для чая. «Тюменская весна» с конкурсами, викторинами, продуктовыми ярмарками пройдет почти на 200 площадках рядом с домом.
В этом году гостей фестиваля решили удивить необычным оформлением полевой кухни — два прицепа будут раскрашены под хохлому и в стиле традиционного тюменского ковра, — сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Как рассказал Николай Савченко, идея необычного оформления техники принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. По его инициативе танки Т-62, участвовавшие в турнире по танковому биатлону на полигоне в Подмосковье, расписали этим же исконно русским узором. Их и сейчас можно увидеть в парке «Патриот».
ИА Север-Пресс: последние новости
Многодетные семьи Надыма вышли на старт и зарядились кислородным коктейлем Двухтомник Анны Неркаги стал лучшей книгой художественной прозы Ледовая открытка глухого амурчанина облетела всю страну
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской9
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение