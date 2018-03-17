В Тюмени 18 марта будут угощать гречкой из полевой кухни под хохлому на фоне ковра

В Тюмени гости и жители города 18 марта на традиционном фестивале «Тюменская весна» смогут отведать армейскую гречневую кашу с мясом. Полевая кухня развернется на 53 площадках областной столицы.

По словам директора регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николая Савченко, в настоящий момент идет подготовка прицепных кухонь, термосного парка и необходимой утвари. Закуплены продукты — по 6,5 тонн крупы и тушенки, приготовлены 100 чайников, столько же половников и 400 термосов для чая. «Тюменская весна» с конкурсами, викторинами, продуктовыми ярмарками пройдет почти на 200 площадках рядом с домом.