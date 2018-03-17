Екатеринбуржцы «оживят» кадр, снятый в одном из военных госпиталей Тагила в 1942 году

Команда проекта «Живая Победа» продолжает «оживлять» кадры военных лет. Мы писали, как в феврале они воссоздали фотографию советского скульптора Веры Мухиной в Каменске-Уральском.

А накануне съёмки проходили в Ирбите, где организаторы проекта подарили новую жизнь снимку, который был сделан больше 70 лет назад. Это фотография на мотоцикле М-72, за рулём — мотогонщик Борис Зефиров. Жители Ирбита вошли в роль и воссоздали кадр тех времён.

На следующей неделе съёмочная группа будет работать в Нижнем Тагиле. Съёмки будут проходить 21–23 марта.

«Мы реконструируем исторический кадр, снятый в одном из военных госпиталей Тагила в 1942 году, и переснимем фотографии из семейных альбомов горожан. Приглашаем жителей Нижнего Тагила принять участие в проекте. Для этого нужно найти фотографию ваших родственников, сделанную во время Великой Отечественной войны (не обязательно военную) и заполнить заявку на сайте живаяпобеда.рф. Наши гримёры, костюмеры и реквизиторы воссоздадут атмосферу снимка А фотографы сделают фотографию на камеру-обскуру. Участие в проекте бесплатное», — говорится в обращении организаторов.

Готовые работы уральцам покажут на итоговой выставке по окончании проекта. А пока посмотрите бэкстейдж со съёмок в Каменске-Уральском.

Мы писали, что фотопроект «Живая Победа», который зародился в прошлом году в Екатеринбурге, в этом году расширил свои границы. В нём смогут принять участие жители городов: Тюмени, Перми, Челябинска, Уфы, Ирбита, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Магнитогорска и Екатеринбурга.