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Волонтеры собираются создать отряд по поиску пропавших людей в Камышине
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Волонтеры собираются создать отряд по поиску пропавших людей в Камышине 

АиФ Волгоград 8 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Добровольцы соберут постоянно действующий поисковый отряд в Камышине в Волгоградской области, в настоящее время идет набор желающих присоединиться к нему.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ВРОО «Волго-Спас-Поиск пропавших детей», сейчас волонтерам очень не хватает помощников. Организация призывает присоединиться к ней людей, имеющих опыт туристической подготовки и умеющих ориентироваться в лесу. Кроме того, приветствуются добровольцы со специально обученными собаками и снаряжением. «Призываем также к сотрудничеству туристические, спелеологические, авиационные и волонтёрские организации. Не будьте равнодушны помогите в поиске пропавших детей», — отмечают представители организации.
Связаться с организацией можно по телефону +8-905-397-94-56 или электронной почте Volgograd.poiskdetei@mail.ru. Заполнить анкету для участия в отряде можно здесь.
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