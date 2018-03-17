Волонтеры собираются создать отряд по поиску пропавших людей в Камышине

Добровольцы соберут постоянно действующий поисковый отряд в Камышине в Волгоградской области, в настоящее время идет набор желающих присоединиться к нему.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ВРОО «Волго-Спас-Поиск пропавших детей», сейчас волонтерам очень не хватает помощников. Организация призывает присоединиться к ней людей, имеющих опыт туристической подготовки и умеющих ориентироваться в лесу. Кроме того, приветствуются добровольцы со специально обученными собаками и снаряжением. «Призываем также к сотрудничеству туристические, спелеологические, авиационные и волонтёрские организации. Не будьте равнодушны помогите в поиске пропавших детей», — отмечают представители организации.

Связаться с организацией можно по телефону +8-905-397-94-56 или электронной почте Volgograd.poiskdetei@mail.ru. Заполнить анкету для участия в отряде можно здесь.