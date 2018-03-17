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Фермерские продукты и очень много сыров: что можно купить на ярмарках «МосЕда»
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Фермерские продукты и очень много сыров: что можно купить на ярмарках «МосЕда» 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: BFM.RU
Фестиваль «МосЕда», по официальной версии, стартует в преддверии сезона ярмарок выходного дня, который начнется через месяц. У столичных властей огромный опыт проведения подобных мероприятий. Шале и прочие конструкции готовы давно, разнести их по локациям смогли за минувшие десять дней.
Торговать продуктами близ избирательных участков собираются по всей стране, но если в регионах речь идет о дисконте (например, гречка будет по 20 рублей, а шпроты — по 40), то столица не смотрит на ценники. Горожане ожидают увидеть качественную фермерскую продукцию, говорит глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк:
Алексей Немерюк глава департамента торговли и услуг города Москвы «В преддверии сезона, в апреле уже начинают работать наши ярмарки фестиваля в широком формате. На данном фестивале будет представлено 25 регионов в разных ассортиментных группах, начиная от овощей и фруктов, будет рыбная продукция, продукция отечественных сыроделов, колбасная продукция, кондитерка. Бывает по-разному. Люди как раз-таки хотят купить настоящую, хорошую фермерскую продукцию или какую-то особую продукцию, пусть она даже не совсем дешевая, но при этом совершенно другое качество. Мы не говорим о том, что там какие-то заоблачные цены. Нет, обычные средние цены по Москве — что-то дешевле, что-то дороже. Каких-то распродаж нет».
На ярмарке будет анимация, общепит и очень много сыров. Фокус на импортозамещение: акцент на том, как санкции помогли производителям занять освободившуюся нишу.
О своих сырах, которые можно купить на ярмарке, рассказывает фермер из Новой Москвы Алексей Бурков:
Алексей Бурков фермер «У меня будут все сыры, которые я делаю, в том числе и мягкие свежие. Это и типа французского „Том“ — трехмесячный, девятимесячный, достаточно пикантный, я бы сказал, вонючий, настоящий сыр. Это и различные мягкие сыры типа „Строкина“ — сыр итальянских фермеров, делается с йогуртовыми культурами. У него температура второго нагревания очень низкая, поэтому все бактерии, которые в нем есть, остаются живыми, он „живой“ сыр. Его очень тяжело перевозить, поэтому его можно только по-местному делать и употреблять. Это как раз моя тема, потому что я буду участвовать в ярмарках, которые находятся недалеко от меня».
Ярмарку проводят в рамках цикла фестивалей «Московские сезоны». Всего в течение года их будет десять, на все выделено почти 700 млн рублей. Сколько конкретно было потрачено на «МосЕду», неизвестно. Всего в городе 3,5 тысячи участков, а купить фермерские продукты можно будет лишь на 1500 из них. Адреса и время работы можно посмотреть на сайте.
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