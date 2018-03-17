«Ямальская ярмарка» в Салехарде: что, где, почем

Копченые и вареные колбасы, пельмени и фарш из оленины, пресервы из щокура, пыжьяна и ряпушки, а также соленая и копченая рыба — таким изобилием встречает гостей «Ямальская ярмарка» в Салехарде. Вкуснейший товар предлагают по приятным ценам. — С таким большим ассортиментом мы впервые на ярмарке. А самое главное здесь мы продаем все по оптовой цене. Смотрите сами, вот ценники. Стоимость продукции на 30 процентов ниже, чем в магазине, — говорит директор рыболовецкой артели «Орион» Олег Мамеев. Действительно, несмотря на колючий ветер, посетители кучкуются у торгового павильона с вывеской «Орион». К примеру, полукилограммовые пресервы из щокура расходятся буквально на глазах. — Мне три баночки, пожалуйста, и две копченых рыбки, — просит один из покупателей. А за ним уже другой и вовсе берет пять банок пресервов, и с десяток разных консервов. — Еще не пробовал эти пресервы, но посмотрите, какая рыбка в них аккуратная, — показывая прозрачную банку, делится впечатлениями салехардец Владислав. — А уж консервы от «Ориона» знаю, нравятся, а здесь такая экономия на них выходит. Холод не слабеет, но людей у рынка все прибавляется. Неподалеку киоск, в котором расположилось Аксарковское рыбопромысловое предприятие и совхоз «Байдарацкий». — Мы удивлены, думали, что из-за стужи будет плохая торговля, но люди активно покупают. Рыба вся свежая. К примеру, 10 килограммов щокура, посоленного колодкой, моментально забрали, по 400 рублей за кило. А копченого продаем по 300 рублей за килограмм. Разве это не привлекательная цена? — Говорит представитель Аксарковского РПП Елена Трушникова. Ответом на риторический вопрос женщины стала просьба подоспевшего покупателя: — Мне два слабосоленых щокура. А еще килограмм пельменей и пару палочек колбасы полукопченой. С двумя последними заказами он обращается к продавцу совхоза «Байдорацкий».