Балерина, путешественница, бизнес-леди: карьера дочери Игоря Шувалова Марии

Дочь Игоря Шувалова танцует в Большом, участвует в семейном бизнесе и владеет элитным жильем, узнал Sobesednik.ru

Семья второго человека в правительстве — Игоря Шувалова — часто попадает в поле зрения журналистов. Элитные квартиры, самолет, необычный дом и экзотические траты. «Я богатый человек!» — заявил на днях сам чиновник во время встречи со студентами. По отцовским стопам пошли и дети.

Неспящая красавица

Какая девочка не мечтает стать балериной? Если ты дочь вице-премьера, то мечта исполняется по высшему разряду: 20-летняя Мария Шувалова танцует на сцене Большого театра.

Путь к карьере балерины был, конечно, не быстрый: в три года девочку отдали в группу художественной гимнастики школы олимпийского резерва Ирины Винер . Как гимнастка Маша не заявила о себе, но тренировки не прошли даром — после школы спортсменка смогла поступить в Московскую государственную академию хореографии при Большом театре (там же сейчас учится и самая младшая из Шуваловых — Анастасия). На выпуске балерина со звучной фамилией танцевала одну из главных партий, а сразу после получения диплома была зачислена в труппу самой знаменитой балетной сцены страны — Большого театра.

Говорят, увлечение балетом сегодня у чиновников в моде. Страстными поклонниками этого искусства являются многие высокопоставленные руководители. Но оказаться по ту сторону рампы смогла только Мария Шувалова.

За два года с момента поступления в труппу юная балерина была задействована в трех постановках. Роли у нее, конечно, совсем небольшие, но сольные. Многие в Большом этого годами ждут. В 2017 году Мария станцевала доярку в «Светлом ручье» и Коломбину в «Щелкунчике». В 2018-м она выходит на сцену в образе Красной Шапочки в каждой третьей постановке «Спящей красавицы» (в очередь с другими артистками).

В международные турне молодая танцовщица пока не ездит. Но ей вполне по карману устраивать себе индивидуальные «гастроли» буквально по всему миру. В 2016 году балерина, судя по ее странице в инстаграме, побывала в Голландии и Сингапуре. В 2017-м — в Милане, Каннах и на Бали.

Девушка не скрывает свои перемещения по миру, но видеть их сегодня могут только избранные — Мария закрыла свою страницу от посторонних. При этом она не указывает точные места пребывания, но по антуражу на фото легко понять, что речь идет о наиболее фешенебельных отелях и самых роскошных пляжах.

Больше всего откликов вызвали откровения Шуваловой о «пикнике на джете» и ее шутливая фраза «Девушка я простая, протираю корону раз в день».

В балете много не заработаешь, как призналась сама Мария журналистам однажды. Но бедность девушке не грозит. Сразу после окончания академии, в 2017 году, она стала единственным учредителем ООО «Немчиново-Инвестментс» — компания перешла ей от старшего брата, Евгения . Компания обслуживает элитный поселок в Одинцовском районе Московской области — Немчиново. Здесь же молодая бизнесвумен владеет собственным участком в 14 соток и домом площадью 204 кв. м. На компанию записан участок 4 тыс. кв. м и четырехэтажный жилой дом площадью 734 кв. м. Дома в Немчиново стоят от 10 до 100 млн рублей.

В 2017 году дочери вице-премьера перепал и иностранный актив семьи — зарегистрированная в Англии компания Regional Property Developments Limited. Ранее она также принадлежала старшему из детей — Евгению Шувалову, теперь права пере-шли сестре. Regional Property Developments Limited — дочерняя компания Sevenkey Limited, зарегистрированной на Багамах. В 2011 году стало известно, что бенефициар Sevenkey — Игорь Шувалов.

Колледж за 3 млн — Женины одноклассники — Абрамович, Авен, Йордан, — рассказывал сам Игорь Шувалов о старшем сыне Евгении в интервью 2002 года. — Так что он далеко не самый состоятельный. Однажды после поездки в гости к товарищу сын спросил: «Папа, почему мы живем в таком маленьком доме?» Я объяснил, что папа его друга работает в условиях очень жесткой конкуренции, опасной для жизни. Люди, которые имеют состояние большее, чем мое, в жизни больше рисковали, оно им тяжелей досталось. Сказал, что, когда он вырастет, ситуация будет другая. И конкурировать ему придется своими знаниями и способностями.

После окончания суперэлитной московской школы Евгений Шувалов, как и большинство его непростых одноклассников, отправился на учебу в Великобританию, выбрав Wellington College в английском Беркшире. Триместр обучения здесь стоит 12.740 фунтов стерлингов, или около 3 млн рублей в год. Молодой джентльмен из России планировал продолжить учебу в Оксфорде, но большая политика внесла коррективы — в 2014–2015 годах отпрыскам российских высших чиновников было рекомендовано возвращаться на родину. После введения санкций и нескольких заметных выходок русской золотой молодежи оставаться за бугром было уже некомфортно независимо от размера состояния родителей.

Альтернативу Оксфорду нашли необычную. Шувалов-старший по работе неоднократно бывал на закрытом от посторонних глаз острове Русский, где служат российские морские разведчики ГРУ — аналог американских «морских котиков». Их называют подразделением «Холуай», и от выходок «холуаевцев» трясет все соседние воинские части.

— У них, например, рядовое задание — снять караул, незаметно попасть в часть, выкрасть знамя и уйти незамеченными. Ниндзя какие-то, — рассказывают дальневосточники.

Говорят, что контрольная работа для «холуаевца» — добраться до Москвы без денег и документов, попасть на секретное предприятие/объект, выкрасть что-то в доказательство своего проникновения и вернуться обратно.

«Формально такой части не существует», — отвечают в Минобороны . Что только доказывает уровень суперсекретности.

Понятно, что отбор в такую часть — строжайший, а «вступительные» задания недоступны большей части даже физически подготовленных людей.

— Нас призвали весной, в мае, следующий набор традиционно приходит в часть в ноябре — декабре. Женя Шувалов был призван на срочную службу и прибыл в часть из Москвы особняком, в сентябре 2011 года, в одиночку и экстерном прошел «курс молодого бойца», один-одинешенек принял военную присягу перед строем спецназа, — рассказывал дальневосточным журналистам сослуживец Шувалова-младшего Никита Малинин.

Сын вице-премьера попал в роту водолазов-разведчиков — сказалось спортивное прошлое. Евгений Шувалов хорошо плавает, а в английской школе даже участвовал в эстафетном заплыве через Ла-Манш, проплыв несколько этапов по 3 км при температуре воды 15 градусов.

По словам сослуживца, Шувалов-младший служил, как все. Ну, насколько это возможно, когда в часть на свидания периодически приезжает папа в ранге второго лица в правительстве.

После года службы Евгений Шувалов переписал компании на сестру-балерину, видимо, сделав выбор в пользу продолжения военной карьеры. Так что вполне возможно, скоро мы услышим о самом молодом полковнике или генерале с очень известной фамилией.

Досье

Шувалов Игорь Иванович — первый зам. председателя правительства РФ

1967 — родился в чукотском поселке Билибино. В раннем детстве переехал с родителями в Москву. Отслужив в армии, поступил на рабфак, затем на юрфак МГУ

1995 — учредил несколько компаний. К концу 90-х стал долларовым миллионером и решил перейти на госслужбу.

С 2008 года — 1-й зампред правительства РФ.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018 под заголовком «Вот билет на балет».