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В Петербурге школьник пять дней не говорил родителям о ножевом ранении
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В Петербурге школьник пять дней не говорил родителям о ножевом ранении 

BFM.RU 14 марта 2018
В больницу ему пришлось ехать, когда рана загноилась, сообщает интернет-газета «Фонтанка».
Ученик седьмого класса гимназии N498 Красносельского района города на Неве рассказал, что нож в бедро, еще 7 марта, ему воткнул одноклассник. Слова подростка проверяет полиция.
По данным издания, скрывать рану школьнику удавалось до половины двенадцатого вечера 12 марта. В конечности начала развиваться инфекция, и боль вынудила мальчика сознаться. После осмотра врачами состояние семиклассника признали удовлетворительным и отпустили его домой.
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