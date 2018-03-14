В Петербурге школьник пять дней не говорил родителям о ножевом ранении

В больницу ему пришлось ехать, когда рана загноилась, сообщает интернет-газета «Фонтанка»

Ученик седьмого класса гимназии N498 Красносельского района города на Неве рассказал, что нож в бедро, еще 7 марта, ему воткнул одноклассник. Слова подростка проверяет полиция.

По данным издания, скрывать рану школьнику удавалось до половины двенадцатого вечера 12 марта. В конечности начала развиваться инфекция, и боль вынудила мальчика сознаться. После осмотра врачами состояние семиклассника признали удовлетворительным и отпустили его домой.