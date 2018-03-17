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Меган Маркл может нарушить королевский протокол
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Меган Маркл может нарушить королевский протокол 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
Меган Маркл Меган Маркл и Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл Меган Маркл Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл Меган Маркл Меган Маркл, невеста британского принца Гарри, может войти в актерский состав культового телесериала «Корона», повествующего о жизни королевы Великобритании Елизаветы II. «По мере того, как мы приближаемся к сегодняшнему дню в шоу, есть еще много людей, которые живы и здоровы», — сообщили создатели сериала на прошедшей в Иерусалиме конференции INTV. В сериале должны появиться внуки королевы — принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, принц Гарри и его невеста Меган Маркл. По информации инсайдеров, одной из претенденток на роль невесты рыжеволосого принца является Селена Гомес, однако, мисс Маркл может сыграть саму себя, поскольку имеет хороший актерский опыт благодаря сериалу «Форс-мажоры» (Suits — прим.ред.). Тем не менее, Меган Маркл может отказаться от участия в «Короне», поскольку это не соответствует королевскому протоколу. После свадьбы, которая состоится 19 мая этого года, Меган сможет заниматься только благотворительной деятельностью. Сериал «Корона» успешно стартовал на телеканале Netflix в конце 2016 года. Создатели сериала планируют выпустить 6 сезонов, охватывающих жизнь Елизаветы II с момента бракосочетания в 1947 году по сегодняшний день. Фото: globallookpress
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