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Сериал «Рик и Морти» не продлили на четвертый сезон
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Сериал «Рик и Морти» не продлили на четвертый сезон 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Увы, печальная новость для поклонников сериала «Рик и Морти» разместил в соцсетях один из создателей мультсериала Дэн Хармон.
Американский телеканал «Cartoon Network» не стал заказывать производство четвертого сезона. Хармон написал об этом расплывчато: «Создание шоу, которое не было заказано телесетью, может оказаться весьма сложной задачей». Научно-фантастический сериал «Рик и Морти» о безумном ученом и его внуке, в котором ныне насчитывается 31 эпизод, выходил в Америке с декабря 2013 года. В России его транслирует телеканал 2×2. Третий сезон «Рика и Морти» был представлен в 2017 году. Сериал пользуется успехом: его уже окрестили «постмодернистским», а на душу он ложится тем, кто любит науку и фантастику, циничных антигероев и семейные катаклизмы. Сделанный с юмором, сериал постоянно развивался, и тонкие ценители своеобразного юмора могли отыскать в нем пародии и на «Назад в будущее» Земекиса, и на «Парк Юрского периода» и даже на «Безумного Макса». Новость о завершении проекта многих огорчит. Что тут скажешь — очень жаль…
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