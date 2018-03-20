Сериал «Рик и Морти» не продлили на четвертый сезон

Увы, печальная новость для поклонников сериала «Рик и Морти» разместил в соцсетях один из создателей мультсериала Дэн Хармон.

Американский телеканал «Cartoon Network» не стал заказывать производство четвертого сезона. Хармон написал об этом расплывчато: «Создание шоу, которое не было заказано телесетью, может оказаться весьма сложной задачей». Научно-фантастический сериал «Рик и Морти» о безумном ученом и его внуке, в котором ныне насчитывается 31 эпизод, выходил в Америке с декабря 2013 года. В России его транслирует телеканал 2×2. Третий сезон «Рика и Морти» был представлен в 2017 году. Сериал пользуется успехом: его уже окрестили «постмодернистским», а на душу он ложится тем, кто любит науку и фантастику, циничных антигероев и семейные катаклизмы. Сделанный с юмором, сериал постоянно развивался, и тонкие ценители своеобразного юмора могли отыскать в нем пародии и на «Назад в будущее» Земекиса, и на «Парк Юрского периода» и даже на «Безумного Макса». Новость о завершении проекта многих огорчит. Что тут скажешь — очень жаль…