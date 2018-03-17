«Ни разу не пробовал кумыс»: актеры «Ивановы-Ивановы» ответили на вопросы уфимских журналистов

На канале СТС стартует продолжение истории двух семей с одинаковыми фамилиями. Сериал «Ивановы-Ивановы» зрители увидят на экранах уже 22 марта. А пока актеры сериала рассказывают журналистам из Уфы о съемках проекта и делятся спойлерами ко второму сезону.

«Смешно, когда богатые попадают в такие условия»

Первый сезон начинался с того, что семья Ивановых из городской глубинки лишается дома, да еще и узнает, что их сын был подменен в роддоме много лет назад. Отправляясь на поиски своей «кровинушки», они оказываются в особняке однофамильцев, в роскошной обстановке мехов и шелка. Но «счастье» оказывается недолгим. В новом сезоне их ждет пачка пельменей на семерых, душ по расписанию и туалет на улице:

— Игромания сделает свое дело. Богатые лишатся своего дома, мы поедем к ним на дачу. Смешно, когда богатый человек попадает в такие условия, — делится тайнами молодой актер Алексей Лукин

Авторы проекта рассказали, что съемки проходили недалеко от Зеленограда, куда даже перевезли уличный туалет бедных Ивановых весом в 350 килограммов.

— Мы в один день ели вареные колбаски, пельмени с майонезом и кетчупом и макароны по флотски. Есть надо было аппетитно, потому что ничего другого не было, — делится со зрителями молодой актер Алексей Лукин.

Почти всем героям проекта придется отказаться от своих привычек и образа жизни. Например, Полина, которую играет актриса Александра Флоринская , сменит меха на что-то простое. Ей придется мыть посуду и делать работу по дому.

Анна и Алексей отвечали на вопросы журналистов из Перми и Уфы Пришлось доить козу

Полине пришлось во втором сезоне впервые доить козу, сама Александра Флоринская призналась, что очень боялась рогатой актрисы:

— Вдруг она бодается или с характером? Но все оказалось значительно проще: то ли животное было опытным и актерски надрессированным, то ли мы друг другу понравились.

Герои учатся колоть дрова, делать домашние колбаски. В поисках заработка они решат организовать ритуальное агентство, будут ездить на автомобиле с гробом, а также торговать краденой картошкой.

«Давайте третий сезон — море?»

Первые серии второго сезона зрители увидят уже на следующей неделе. Но актеры уже задумываются о продолжении проекта. Ведь между съемками первого и второго сезона прошло всего ничего.

— У нас сразу после первого сезона начались какие-то премьерные показы, промо, а потом не заметили, как вновь приступили к съемкам. Не подумайте, что это «на ноге писалось», то есть быстро все было придумано. Еще когда шли съемки первого сезона, задумались о продолжении, потому что знали, что получится бомба, — объясняет актриса Анна Уколова

Со звездами организовали телемост на два города

Исполнителей главных ролей спросили, согласятся ли они приехать в Башкирию. Уфимские журналисты завлекали гостей учпочмаками, вак-беляшом и башкирским медом.

— К нам подходили сценаристы и говорили: предлагайте какие-то сцены, мы вам напишем какие-то ситуации. Конечно, мы согласны приехать. Но когда собирались заявки и пожелания, я сказала, давайте для третьего сезона поедем в Анапу, на море, — пояснила Анна. — Чтобы картинка сменилась, чтобы мы уехали уже из домов. Ведь на отдыхе тоже возможны смешные ситуации.

Авторам проекта намекнули, что в Башкирии есть Нугушское водохранилище, которое ничем не хуже моря. Но о готовности променять берег Черного моря на Мелеуз никто из актеров не заявил.

Анна пояснила, что у нее скоро будут гастроли. А коренной москвич Алексей заявил, что ни разу не пробовал кумыс, хотя очень хотел бы.

«У сериала — сумасшедший отклик со стороны детской аудитории»

Актеры заметили, что после премьеры первого сезона у них резко возросло количество молодых подписчиков. Рассказали, например, что Юрия Ицкова , который играет деда в «Ивановы-Ивановы», дети узнавали на улице и кричали вдогонку: «Дед! Куда?»

А Алексей Лукин признался, что у него теперь в Instagram 112 тысяч подписчиков, а было всего три. Он вспомнил, что ему начали писать совсем маленькие поклонницы на почтовый ящик «для предложений о сотрудничестве».

— Мои посты комментируют дети 9–11 лет, и это очень трогательно. Вообще здорово, что наш сериал смотрят и совсем маленькие, и молодежь, и взрослые — зрители всех возрастов, — отметила Александра Флоринская.