В Волгограде молодые дегустаторы стащили шесть бутылок брендового алкоголя

В Центральном районе Волгограда двое молодых мужчин заметили открытую «Газель» с алкоголем и решили продегустировать игристое вино.

— Машина с термобудкой стояла рядом с баром «Вельвет», — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Волгоградцы, решившие отдохнуть на широкую ногу и прельстившиеся брендовыми напитками, вытащили сразу шесть бутылок горячительного.

Не успев распробовать весь алкоголь, молодые и неопытные «сомелье» попались полицейским. Оказалось, что на дорогие напитки позарился 17-летний парень из Среднеахтубинского района и его приятель из Краснослободска.

— Дегустаторы смогли вернуть лишь часть украденных бутылок с игристым вином, — добавили в пресс-службе областного главка.