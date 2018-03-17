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В Волгограде молодые дегустаторы стащили шесть бутылок брендового алкоголя
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В Волгограде молодые дегустаторы стащили шесть бутылок брендового алкоголя 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда двое молодых мужчин заметили открытую «Газель» с алкоголем и решили продегустировать игристое вино.
— Машина с термобудкой стояла рядом с баром «Вельвет», — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Волгоградцы, решившие отдохнуть на широкую ногу и прельстившиеся брендовыми напитками, вытащили сразу шесть бутылок горячительного.
Не успев распробовать весь алкоголь, молодые и неопытные «сомелье» попались полицейским. Оказалось, что на дорогие напитки позарился 17-летний парень из Среднеахтубинского района и его приятель из Краснослободска.
— Дегустаторы смогли вернуть лишь часть украденных бутылок с игристым вином, — добавили в пресс-службе областного главка.
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