Сказка обернулась хоррором. Ростовчанин устроил во дворе кладбище детских игрушек

Задумка жителя Ростова‐на‐Дону создать во дворе дома страну чудес для детей обернулась настоящим кошмаром. Ростовчане теперь с опаской ходят мимо полусгнивших игрушечных зайцев и обезьян, прибитых прямо за уши к деревьям. Местные жители возмущаются, что двор забит мусором, а автор «проекта» винит в своей неудаче вандалов, которые портят игрушки — говорит, молодежь его труд не ценит.

Проспект волшебных башмачков, улица Элли и даже Замок волшебника: казалось, сказка воплотилась в реальность во дворе дома по улице Погодина в Ростове-на-Дону. Но стоит взглянуть на эту страну чудес вживую, и становится даже

как-то неловко. Вроде бы задумка хорошая, но от ее воплощения идет настоящий мороз по коже, больно похоже все это на антураж для фильмов ужасов.

Фото:

«Дон-24»

Александр Федорин, автор проекта, с грустью рассказал местному телеканалу

«Дон-24», что когда-то двор был популярным местом в городе, но местные вандалы превратили его в «убожество».

Года три назад это было все красиво, но наша молодежь это, видно, не понимает и превращает вот в такое убожество. Задумка, конечно, была хорошая. Типа

какого-то зоопарка, своего рода игрушек. Ко мне дети приходили, с мамами тут игрались, фотографировались. Было приятно и весело всем. Даже молодежь фотографировалась. Молодежь (вандалы — прим.ред.) виновата, что это в такое превратилось. Ну как можно тут вот было оторвать обезьяне голову, лапу… Я тут специально и камень завозил, и заборчики были — все поразломалось

— Федорин.

Жители двора возмущены: кто вообще разрешил прибивать к деревьям мусор?

Народное творчество. Такой вот креатив. К чему он? Кто такое разрешил, вот этот мусор набить на деревья? То есть люди выносят ненужные игрушки

какие-то. Дети подросли, понятно. И зачем-то это прибивают вот такими гвоздями

— пожаловался местный житель.

Но Александр не теряет оптимизма. Говорит, люди все равно приносят новые игрушки, а значит, идея будет жить. С наступлением весны обещает снять старую композицию и повесить новую — «буду думать, как тут все поснимать, покрасивее сделать».

Фото:

«Дон-24»

Александр Федорин — не единственный «украшатель» в России. Кто из нас не видел дворы, увешанные старыми игрушками без глаз, которым,

по-хорошему, уже давно уготовано место на помойке? Креативщики говорят, что современных детей сейчас уже ничем не испугаешь — вон, какие мультики по ТВ крутят. Поэтому игрушки продолжают «сидеть» в клумбах и висеть на ветках, пока не сгнивают окончательно и не сменяются новыми.

Москвичка Нина Медведь, пишет МК, все свободное время тратила на украшение своего двора

Черногрязской улице. Композиция получилась весьма своеобразной: мишень для дартса, хрюшки из пятилитровых бутылок, цветы из них же, китайские фонарики, сгрудившиеся на согнутой ветке, мягкие игрушки, плотно облепившие нижнюю часть стволов деревьев… А все начиналось с украшения местной клумбы — цветы же жалко. А потом стало жалко и мягкие игрушки.

Блогер Сергей Мухамедов в своем аккаунте LiveJournal рассказал, что однажды свернув в один из таких двориков, испугался: «Я сначала действительно подумал, что попал на кладбище. Ну или как минимум на место, где когда-то погибли дети. Десятки прибитых мягких игрушек, годами стоящих на улице в апокалиптичных сценках, наводили ужас».

Фото: LiveJournal

Что заставляет отечественных самоделкиных украшать улицу игрушками, отжившими свое? Специалисты утверждают: дворовое украшательство — серьезный сигнал, его нельзя игнорировать. Психолог Виктор Пономаренко рассказал МК, что показательная креативность говорит о недостатке внимания.

Аналогичная ситуация возникает, например, когда пожилые родители навязывают детям свои ненужные услуги: в неимоверных количествах пекут пирожки, дарят непригодные вещи… Это тоже попытка быть для кого-то значимым

— Пономаренко.