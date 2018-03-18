Ещё
Как голосовал Владивосток: 463 тысячи избирателей и 389 участков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как голосовал Владивосток: 463 тысячи избирателей и 389 участков 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Приморская газета
Голосование на выборах президента России завершилось 18 марта во Владивостоке.
Данные о результатах голосования появятся чуть позже. Между тем, явка в зависимости от района города, по данным на 18:00, варьируется от 47,83% (Первомайский район) до 58,58% (Фрунзенский район). В Ленинском районе она составила 50,71%, а в Первореченском районе — 51,64%. В Советском районе на участки пришли 50,48% избирателей, уточняется на сайте Избирательной комиссии Приморского края.
Предполагается, что предварительные результаты голосования будут опубликованы во второй половине дня 19 марта.
Prim.News: последние новости
Эхо войны: останки уссурийца Константина Метляева нашли в Волгоградской области Пионеры Приморского края организовали праздник для женщин Во Владивостоке появятся пять современных детских садов
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение