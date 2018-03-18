Как голосовал Владивосток: 463 тысячи избирателей и 389 участков

Голосование на выборах президента России завершилось 18 марта во Владивостоке.

Данные о результатах голосования появятся чуть позже. Между тем, явка в зависимости от района города, по данным на 18:00, варьируется от 47,83% (Первомайский район) до 58,58% (Фрунзенский район). В Ленинском районе она составила 50,71%, а в Первореченском районе — 51,64%. В Советском районе на участки пришли 50,48% избирателей, уточняется на сайте Избирательной комиссии Приморского края.

Предполагается, что предварительные результаты голосования будут опубликованы во второй половине дня 19 марта.