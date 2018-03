В Сети обсуждают видео «вброса» после закрытия участка во Владивостоке 

В соцсети Instagram опубликовали видео якобы «вброса» бюллетеней после закрытия избирательного участка во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что речь идет об участке для голосования, расположенном в школе № 12 краевого центра.

«Вот они, честные выборы, избирательные участки закрылись в 20 часов, но это не мешает избирательной комиссии продолжать голосовать, а точнее вбрасывать бюллетени. Интересно за кого они вбрасывают?», — подписали ролик администраторы паблика «Экипажи ДПС».

На кадрах видно, как мужчина несколько раз пытается внести бюллетень в автоматическую урну.

Впрочем, интернет-пользователи усомнились в том, что речь идет о вбросе.

«Вообще-то они в самом конце, после закрытия участков и подсчета результатов должны внести в коибы бюллетени из переносных урн. Скорее всего, этим они и занимаются. Вносят бюллетени тех, кто, голосовал на дому. Они обязаны это сделать. Поэтому не были бы вы столь голословны в обвинении», — отметил один из подписчиков сообщества.

Ранее сообщалось, что в Приморье подтвердилась информация о вбросе бюллетеней во время голосования на выборах президента в Артеме. При этом отмечается, что Приморье оказалось единственным регионом в России, где первоначальная информация о вбросе получила подтверждение.

«Туда выехала группа во главе с секретарем избирательной комиссии края. На месте и наш федеральный координатор, который держит нас в курсе событий», — рассказала глава исполнительного комитета Корпуса наблюдателей Алена Булгакова.

A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Mar 18, 2018 at 5:22am PDT