Царство опытов и роботов открылось в Ноябрьске

Пообщаться с космонавтом, сфотографироваться с роботом и живой лабораторной крысой можно в ноябрьском «Зените» . Два дня — 17 и 18 марта — здесь проходит фестиваль «NAUKA 0+».

Чего тут только нет: возле каждой площадки ребятня останавливается надолго. Не отстают от них и взрослые. Площадки поделены на условные факультеты: робототехники, естественно-научный, медицинский, гуманитарный, военный и инженерно-технический. Тема фестиваля — «Университет умных вещей»: как простые и умные вещи улучшают качество жизни, открывают удивительный мир, который дарит научно-технический прогресс человечеству.

То и дело раздаются возгласы: «Круто! Клёво! Супер!». У мальчишек и девчонок разбегаются глаза. По залу передвигаются роботы, с ними можно поздороваться и сделать селфи. Работает 3D принтер, кукольный театр и театр теней, парит дрон, снимая происходящее.

А еще на фестивале можно пообщаться с космонавтом-испытателем Сергеем Кудь-Сверчковым.

— Ямал — особенный регион нашей большой страны, и я рад, что на фестиваль собралось так много детей, они занимаются настоящим делом — исследованиями. Многие подходят, расспрашивают о космосе. Задают вопрос — что мы делаем в космосе и зачем. Сейчас вокруг Земли вращается международная космическая станция весом в четыреста тонн. На борту работают три человека, а в среду стартует еще одна экспедиция, она доставит на борт международной космической станции других космонавтов. Станция, по сути, является огромной лабораторией, там исследуют космос и человека. Возможно сегодня на фестивале кто-то из мальчишек, побывав в планетарии решит стать космонавтом и в будущем отправится покорять Вселенную, — отмечает космонавт.

Депутат Госдумы России Владимир Пушкарев тоже окунулся в мир науки. Говорит, без нее сегодня никуда.

— Ямал развивается, превращается в мировой центр сжиженного природного газа, на полуострове находится большая часть мировых запасов углеводородов, но за всеми технологиями, которые помогают людям комфортно жить, стоит наука. Фестиваль показывает, что наука востребована, важна, заниматься ей престижно, — отмечает депутат. — Арктике нужны квалифицированные кадры, ищущие, неравнодушные, умеющие обращаться с новыми разработками и технологиями.

Спасатели «Ямалспаса» не только привезли новое оборудование, чтобы показать посетителям, но и разрешили ребятне попробовать на нем работать. Вот где радости!

— Как, вы еще не видели лабораторную крысу? — у знакомого паренька Ярослава горят глаза и он тянет меня в сторону медицинского факультета.

Действительно, белый крысенок Максик дает себя погладить и даже, кажется, позирует для фото.

— Максик — прирученная крыса, — говорит сотрудник сектора медицинских исследований научного центра «Изучение Арктики» Руслан Кочкин. — Крысы — животные уникальные, умные. Мы изучаем поведенческую активность лабораторных животных, их питание, как действуют различные жиры на их нервную систему. Например, жир местной рыбы щокура помогает лучше адаптироваться к геомагнитным возмущениям, а вот от холодового стресса помогает свиной и олений жир.

От лабораторных животных посетителей отвлекают фокусники. Шоу профессора Николя и представление с гигантскими мыльными пузырями — долгожданные события в программе фестиваля.

— Такого у нас в Ноябрьске еще не было, как на ВДНХ, — делится восторгом мама девятилетнего посетителя. — Столько всего, просто глаза разбегаются, сын сказал, что останется здесь до вечера и завтра придет еще!