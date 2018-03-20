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«Это правда кенгуру?»: Марго Робби показала представителя фауны Австралии
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«Это правда кенгуру?»: Марго Робби показала представителя фауны Австралии 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Актриса Марго Робби сейчас находится дома, в Австралии, где развлекает себя прогулками на свежем воздухе. Повстречав в один из дней короткохвостого кенгуру, артистка не удержалась от соблазна представить милое создание всем своим поклонникам.
Голливудская актриса Марго Робби после церемонии вручения Оскара вновь пересекла океан и вернулась в Сидней, чтобы представить премьеру сказочного фильма «Кролик Питер», в котором она озвучила одну из главных ролей. Выполнив все свои обязательства, актриса посвятила несколько дней отдыху в родной стране, решив встретиться с друзьями и полюбоваться на дельфинов.
По прибытии на остров Роттнест, расположившийся недалеко от побережья Западной Австралии, Марго ждал приятный сюрприз. Среди дикой природы к ней навстречу вышел короткохвостый кенгуру, которого еще называют квокка. И милый автопортрет с австралийской зверушкой, которым актриса поспешила поделиться с поклонниками, произвел неизгладимое впечатление на публику сети. Трогательный зверек подкупил сердца почитателей, свою роль в положительном впечатлении от снимка сыграла и веселая Марго, задорно посылающая поцелуйчик. Некоторые поклонники признались, что соскучились по таким простым фотографиям, поскольку чаще всего им приходится видеть от звезд бесконечную череду нарядов и провокационных снимков.
«Ой какое милашное существо! Прелесть» «Тот случай когда Квокка здесь лучше, чем Маргоша» «Такая прелесть эта кенгуру» «Вот у них клево с животным каким-нибудь сфотографироваться, а наши звезды только юбки на камеру задирают» «Какое необычное животное! Это правда кенгуру?»
Любопытно, что поклонники актрисы неравнодушны к животным, поскольку схожий наплыв положительных отзывов и восторженных комментариев вызвал выход Марго с необычным аксессуаром. Тогда Робби пришла на премьеру фильма, сжимая маленькую сумочку в форме кролика, которая также очаровала ее почитателей.
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