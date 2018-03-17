Что задумали BTS и Youtube?

Корейская группа BTS любит интриговать своих поклонников. На этот раз они объявили, что марта будет что-то интересное совместно с YouTube. Этой новостью ребята поделились на рекламном щите в Корее? Многие стали переводить загадочные послания. «Я хочу показать всем, что мы группа, которая поет и выступает в своём собственном стиле».

или «Это утомляет, но я думаю, что я привыкаю к ощущению быть любимым. Как только просыпаюсь, сразу хочу продемонстрировать свое выступление».

Ну а дальше «думайте сами, решайте сами»! Может, парни приготовили специальное видео, которое выйдет на YouTube? Гадать осталось недолго, сюрприз раскроется в конце марта.