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Что задумали BTS и Youtube?
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Что задумали BTS и Youtube? 

Popcake.tv 20 часов назад
Фото: Popcake.tv
Корейская группа BTS любит интриговать своих поклонников. На этот раз они объявили, что марта будет что-то интересное совместно с YouTube. Этой новостью ребята поделились на рекламном щите в Корее? Многие стали переводить загадочные послания. «Я хочу показать всем, что мы группа, которая поет и выступает в своём собственном стиле».
или  «Это утомляет, но я думаю, что я привыкаю к ощущению быть любимым. Как только просыпаюсь, сразу хочу продемонстрировать свое выступление».
Ну а дальше «думайте сами, решайте сами»! Может, парни приготовили специальное видео, которое выйдет на YouTube? Гадать осталось недолго, сюрприз раскроется в конце марта.
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