«Самое интересное только начинается»: Лиза Арзамасова празднует день рождения

Трогательная и хрупкая Елизавета Арзамасова сегодня отмечает свое 23-летие. Однако личный праздник для нее — еще один повод помочь другим, поэтому вместо подарков для себя она попросила помочь тем, кто в этом нуждается.

Известная актриса театра и кино Елизавета Арзамасова сегодня, 17 марта, принимает многочисленные поздравления с днем рождения. Лиза прославилась после выхода на канале СТС сериала «Папины дочки», в котором она сыграла одну из главных ролей — Галину Сергеевну Васнецову. С тех пор прошло уже много лет, Арзамасова продолжает активно сниматься в кино и выступать со спектаклями. На днях девушка получила диплом с отличием Гуманитарного института телевидения и радиовещания по специальности «Продюсирование». «23! Наверное, это здорово! Верю, что самое интересное только начинается!» — написала Лиза праздничным утром в Инстаграме.

Значительную часть жизни Елизаветы Арзамасовой занимает благотворительность. Она принимает активное участие в жизни фонда помощи пожилым людям «Старость в радость». Вот и в свой день рождения вместо дорогих платьев, бриллиантов и шикарных букетов Лиза попросила у друзей и близких, желающих ее поздравить, перечислить небольшую сумму на счет благотворительного фонда в поддержку бабушек и дедушек. Фонд «Старость в радость» не остался в стороне и посвятил Елизавете приятные слова. «Кажется, что в ее сутках должно быть больше часов, чем у всех. Столько работать — и так уметь не спешить, встретив живого человека, которому нужно твоё внимание, — это дорогого стоит. Желаем светить и сиять, успевать отдыхать и радовать не только других, но и себя! Нежности, нежности от всех!» — написано на странице фонда в Инстаграме. Естественно, поздравили Лизу и поклонники ее творчества. «С днём рождения! Все же люди, рождённые весной — особенные! Распахнутые, стремительные, сияющие, вдохновлённые! Всех благ и душевной радости!» «Пусть тот волшебный свет, что озаряет вас изнутри, с годами будет становиться лишь ярче, окрашивая вашу жизнь в новые удивительные и яркие грани!»

«Лизочка, с днём рождения! Пусть Ваш ангел будет всегда рядом, и Ваша дорога всегда освещается солнцем» Поздравили Елизавету Арзамасову и публичные личности, которые, не сговариваясь, одинаково обратились к ней. «Солнышко! Как так 23? Мне кажется тебе уже 23.000000 лет, потому что ты вечная и вечно молодая. Несравнимая ни с кем. С днем рожденья», — написала актриса Любовь Толкалина . «Солнышко, с Днём рождения! Пусть сбудутся все твои самые сокровенные мечты! Мамочке поздравления и поклон! Люблю и восхищаюсь! Твоя Зара», — поздравила Лизу певица.

Кстати, недавно Арзамасова вспоминала, как ей довелось встретиться с Лайзой Минелли. Поклонники артистки решили, что Лайза и Лиза очень похожи.