Потомки героев Отечественной войны 1812 года рассказали о своих предках

В Центральной научной универсальной библиотеке имени Некрасова открылась необычная выставка «Геральдический экслибрис». Корреспондент «ВМ» побывал на экскурсии, которую провели для членов Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года.

Заведующая отделом редкой книги Анна Шавырина отметила, что уникальные экспонаты никто не представлял — они хранятся в самой библиотеке. Когда-то принадлежали героям Отечественной войны: Волконским, Гагариным, Голицыным, Нарышкиным и представителям других известных династий.

— На выставке представлено 48 геральдических экслибрисов (знаков, указывающих на принадлежность книг из личной библиотеки тому или иному человеку — «ВМ») участников Отечественной войны 1812 года, и все они подлинные, — отметила Анна Шавырина. — Также в коллекции хранятся 256 экслибрисов библиотеки Императорского Дома.

Здесь выставлены книги, принадлежащие Михаилу Загоскину, который интересовался архитектурой и всегда покупал книги на эту тему. Самая старинная издана в Лондоне в 1688 году.

— Когда Михаил Николаевич умер, и его сын решил продать библиотеку — ни у одного коллекционера не нашлось столько денег, чтобы выкупить уникальные книги, — отметила сотрудник библиотеки Анна Шавырина.

Пришлось выкупать книги одному из государственных Департаментов и передавать в библиотеки.

Потомки участников Отечественной войны с интересом разглядывают экспонаты. Некоторые из них увидели подлинные вещи, принадлежащие их предкам.

Вот доктор биологических наук Николай Бибиков рассматривает стенд, посвященный его предку Александру Александровичу Бибикову, на этом стенде тоже представлен подлинный экслибрис.

— Мой дед командовал 5-й пехотной ротой во время Бородинского сражения. Был ранен в ногу, — делится Николай Григорьевич. — Я составлял родословную и нашел в архивах данные о каждом представителе… Четыре моих предка: Александр, Павел, Илья и Дмитрий Бибиковы были не только племянниками жены Кутузова, но и храбрыми воинами, не посрамившими российский мундир.

А кандидат технических наук Вадим Конев делится воспоминаниями о своем известном предке Аврааме Нарове.

— Авраам Сергеевич прошел путь от гвардейского прапорщика до министра просвещения, — рассказывает Конев. — Долгое время он возглавлял Департамент писем Императора… А недавно, работая в рукописном фонде Российской Государственной Библиотеки, я наткнулся на несколько писем, посланных Наровым Императору.

Вадим Конев рассказал своим товарищам по Обществу о находке.

Практически у каждого из участников встречи есть материал о родственниках, принимавших участие в Отечественной войне 1812 года, поэтому они регулярно встречаются, чтобы поделиться своими новыми находками.

— Мой прапрапрадед Иван Ушкаков участвовал в войне будучи полковником, был тяжело ранен в ногу, — рассказывает председатель Общества потомков участников отечественной войны 1812 года Виссарион Алявдин . — Впоследствии ему присвоили звание генерал-майора. Он был награжден многими орденами, медалями, ювелирными украшениями. Естественно, большинство вещей не сохранилось, так как в первые годы Советской власти старались освобождаться от вещей, указывающих на дворянское прошлое. Но вот пару гравюр прапрапрадеда осталось. И они использованы в стенде, который я подготовил.

Во время встречи участники вспомнили, что в этом году отмечается 105 лет создания Общества потомков участников Отечественной войны, и оно, несомненно, проводит большую работу по увековечиванию памяти о нашей истории.