Самые нашумевшие клипы недели: располневшая Свифт стала привидением, а Баста снял любовный триллер 

Поп-звезда Тейлор Свифт представила новый клип на свою песню Delicate. Девушка стала невидимой и начала делать все то, что ей так давно хотелось, а в соцсетях утверждают, что ее танец вполне мог бы войти в мюзикл «Ла-Ла Ленд». Баста представил клип на песню «Буду». В сюжете видеоработы парень любил свою девушку и мог сделать для нее что угодно, но в этом клипе получилась драма со смертью. Но, несмотря на такой триллер, само видео снято очень красиво и картинка просто завораживает. Клава Кока и ее «Воспоминание»: Нью-Йорк, улицы, бывший парень, много работы и яркие образы. Клава снова спела про отношения и про то, как бывшие думают и скучают по своим когда-то любимым партнерам. Но в конце клипа тебя ждет неожиданный поворот. T-killah посвятил клип «Рисковать» своей любимой и просто снял за пару дней в Лос-Анджелесе интересную и романтичную видеоработу. Скорее жми на Play, чтобы оценить яркие новинки этой недели! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!