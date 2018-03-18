В Приморье в день выборов-2018 пройдут тысячи мероприятий для жителей края

Во Владивостоке 18 марта, в Дворце спорта «Юность» состоится открытое первенство Владивостока по самбо среди юношей 2006-2007 года рождения. Начало соревнований в 11.00.

Концерты творческих коллективов детских школ искусств № 1,3,6,7 пройдут в воскресенье, в 15.00 В 16.00 всех желающих приглашают на митинг-концерт, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Он пройдет возле мемориала «Боевая слава ТОФ». В программе мероприятия — выступления общественных деятелей и представителей национальных объединений, а также патриотические номера в исполнении лучших коллективов края.

В поселках Славянка и Зарубино 18 марта состоится туристский праздник «День путешественника». Мероприятие пройдет впервые и будет организовано по аналогии с одноименным фестивалем, ежегодно проводимом во Владивостоке в рамках Тихоокеанского туристского форума. В поселках Славянка и Зарубино пройдут концерты с участием местных и владивостокских творческих коллективов, будет организована ярмарка сельскохозяйственной продукции, где можно будет познакомиться с товарами приморских производителей, известные краеведы проведут занятия по истории района и края в целом. Также участниками фестиваля станут туроператоры, которые представят гостям туры и маршруты как по Хасанскому району, так и по всему краю.

В Арсеньевском городском округе пройдут концертные программы, мастер-классы и спортивные соревнования, среди которых городские соревнования по мини-футболу среди дворовых команд в спортивной школе «Юность».

В Большом Камне пройдут различные тематические мероприятия. Праздничный концерт «Выбираем будущее» состоится во дворце культуры «Звезда» в 10.00.

В ЗАТО Фокино Гала-концертом завершится смотр — конкурс «Я люблю тебя, Россия».

Дальнегорский городской округ 18 марта приглашает семьи принять участие в командных соревнованиях «Мама, папа, я — дружная семья».

В Дальнереченском городском округе жителей приглашают посетить концерт творческих коллективов ДК. им. В. Сибирцево, а также другие мероприятия, которые пройдут в муниципалитете в этот день.

Кировский муниципальный район приглашает всех желающих на многочисленные мероприятия, среди которых концерт «С песней по жизни» в селе Комаровка.

Лесозаводский городской округ объединит концертная программа «Мы вместе», которая пройдет на всех улицах города.

В Партизанском городском округе мастер-классы, творческие концерты с 13.00 до 16.00 ждут жителей в доме культуры Лозовый.

В Пограничном муниципальном районе, в доме культуры села Жариково, пройдет выступление вокальной группы «Сударушки» и танцевальных коллективов «Рябинушка» и «Шарм».

В Тернейском муниципальном районе состоится кинофестиваль любительского кино «Пластун — любовь моя». В программе показ фильмов о малой Родине.

В Шкотовском районе пройдет концерт «Мы едины», в районном доме культуры поселка Смоляниново. Начало в 12.00 Кроме этого, жителей и гостей Приморья ждут на 643 концертных площадках во всех муниципалитетах региона.

Все желающие смогут посетить бесплатные музыкальные программы, концерты профессиональных и самодеятельных коллективов, спектакли, выставки детских поделок, рисунков и фоторабот. А еще кинопоказы, конкурсы талантов, презентации кружков и спортивных секций.

815 мастер-классов и детских презентаций.

Для любителей творчества пройдут бесплатные мастер-классы по аквагриму, оригами, рисованию, вышиванию и танцам. Выпускникам школ будут интересны презентации профессий и тестирование на определение интересов и способностей̆.

297 школьных спортивных мероприятий.

Для детей и взрослых приготовили веселые старты «Папа, мама, я — спортивная семья», соревнования по футболу и волейболу, эстафеты, викторины и конкурсы.

1158 торговых точек со сниженными ценами.

Кроме того, по всему краю пройдут праздничные ярмарки с товарами по ценам производителей. Приморцам предложат большой ассортимент мясной, рыбной и молочной продукции, бакалейные товары, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия.

570 бесплатных консультаций врачей и детских психологов.

Также сегодня есть возможностью побывать на бесплатном приеме у медицинского специалиста, детского психолога, а также записать ребенка в первый̆ класс, лагерь с дневным пребыванием или получить консультацию о выборе детского сада.

Об этим и других мероприятиях, посвященных открытию Года Приморья, которые пройдут рядом с вашим домом, можно узнать на сайте проекта яприморец.р.