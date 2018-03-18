Избирателей на участках встречает «Тюменская весна»

В рамках фотоконкурса «Открой свою Тюмень» на участках установлены более 280 дизайнерских фоторамок. Будут разыграны три тысячи билетов на концерт с участием Елки Тимати 25 марта.

В продовольственной ярмарке «Покупаем Тюменское» участвуют 15 местных товаропроизводителей, предлагая продукцию со скидкой до 30%. Так, один из комбинатов приготовил на продажу 12 тонн пряников, а одна из птицефабрик реализует миллион яиц, а рыбоперерабатывающий завод предложит 25 видов рыбной продукции.

В марафоне «Поющий город» участвуют 130 тысяч детей, более двух тысяч классов, которые вместе с родителями исполняют любимые музыкальные композиции и соревнуются в вокальном мастерстве. Две категории участников — младшие школьники и ученики 5-7 классов. Между тем, как отмечают участники, призы и грамоты дают только тем ученикам, которые привели с собой родителей.

Викторина «Тюмень — она моя» — интеллектуальное состязание для знатоков родного края с двумя уровнями сложности. В категории «Для всех» будут представлены вопросы, связанные с названием улиц и площадей Тюмени, знаковыми зданиями, памятниками и арт-объектами, знаменитыми горожанами, памятными датами и событиями. В категории «Для знатоков» нужно ответить на более глубокие вопросы, подсказкой будут служить варианты ответов. Победители получат бытовую и кухонную технику, телевизоры и мобильные телефоны iPhone X. Участвовать могут горожане старше 18 лет.