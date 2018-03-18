Ещё
Избирателей на участках встречает «Тюменская весна»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Избирателей на участках встречает «Тюменская весна» 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках фотоконкурса «Открой свою Тюмень» на участках установлены более 280 дизайнерских фоторамок. Будут разыграны три тысячи билетов на концерт с участием Елки и Тимати 25 марта.
В продовольственной ярмарке «Покупаем Тюменское» участвуют 15 местных товаропроизводителей, предлагая продукцию со скидкой до 30%. Так, один из комбинатов приготовил на продажу 12 тонн пряников, а одна из птицефабрик реализует миллион яиц, а рыбоперерабатывающий завод предложит 25 видов рыбной продукции.
В марафоне «Поющий город» участвуют 130 тысяч детей, более двух тысяч классов, которые вместе с родителями исполняют любимые музыкальные композиции и соревнуются в вокальном мастерстве. Две категории участников — младшие школьники и ученики 5-7 классов. Между тем, как отмечают участники, призы и грамоты дают только тем ученикам, которые привели с собой родителей.
Викторина «Тюмень — она моя» — интеллектуальное состязание для знатоков родного края с двумя уровнями сложности. В категории «Для всех» будут представлены вопросы, связанные с названием улиц и площадей Тюмени, знаковыми зданиями, памятниками и арт-объектами, знаменитыми горожанами, памятными датами и событиями. В категории «Для знатоков» нужно ответить на более глубокие вопросы, подсказкой будут служить варианты ответов. Победители получат бытовую и кухонную технику, телевизоры и мобильные телефоны iPhone X. Участвовать могут горожане старше 18 лет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
ВСМПО проведет конкурс селфи с избирательного участка Около двух тысяч жителей Свердловской области можно признать безвестно отсутствующими В пермской детской поликлинике № 6 удвоилось число принимаемых пациентов по записи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение