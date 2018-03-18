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Ямайские танцовщицы и нильские крокодилы: чем удивил челябинцев цирк Никулина
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Ямайские танцовщицы и нильские крокодилы: чем удивил челябинцев цирк Никулина 

74.ru 6 часов назад
Фото: 74.ru
В Челябинске стартовала международная программа с участием артистов московского цирка Никулина. В программе многочисленные аттракционы с канадскими медведями, африканскими зеброидами, нильскими крокодилами, австралийскими страусами, гигантскими египетскими верблюдами и другими экзотическими животными. Много ярких фото с премьеры — в нашем материале. Зрители увидели выступление акробатической труппы из Кении, ямайского шоу-балета, экстремальный номер канатоходцев Красновых, жонглеров «диаболо» — братьев Калашниковых, аттракцион с дрессированными верблюдами под руководством Эрика Исрафилова, дрессированных канадских медведей Рената Касеева, захватывающий воздушный полет в исполнении экстрим-группы «Герои» под руководством Станислава Богданова.
Зажигательные танцы ямайского шоу-балета, великолепные и незабываемые трюки, экзотические животные, современное лазерное шоу, роскошные костюмы и красивая музыка в сочетании с непередаваемой энергетикой и обаянием артистов — все это, по мнению руководства шоу, обязательно оставит массу впечатлений у публики и приведет зрительный зал в настоящий восторг. Увидеть выступление артистов цирка Никулина в челябинском цирке можно до конца марта.
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