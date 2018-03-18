Челябинские Spice Girls зажгли на ТНТ в шоу «Песни» 

Челябинский вокальный коллектив Elens group, который сравнивают со Spice Girls, покорил сердца жюри шоу «Танцы» на ТНТ. В эфире программы шестеро солисток услышали единогласное да от Тимати, Максима Фадеева и Павла Воли.
На шоу 18-летние челябинки исполнили две песни. Качеством исполнения композиции I love it в силе поп-музыки уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев остался недоволен, а Тимати напомнил о квоте на число участников проекта «Песни» на ТНТ. Но отрывок из Swing Low, Sweet Chariot — афроамериканский спиричуэлс на шесть голосов — развеял сомнения всех членов жюри.
— Браво! Я могу однозначно сказать вам да, — резюмировал Максим Фадеев.
Специально для участия в шоу Elens group пришлось поменять формат. Обычно челябинский вокальный коллектив выступает в стиле джаз и поёт а капелла. Но руководитель и продюсер группы Елена Карабешкина понимала, что ее подопечные идут на очень молодёжный и креативный канал.
— Предварительный кастинг для участия в шоу проходил в Екатеринбурге в августе, и его мы прошли именно с поп-композицией, хотя это не наш формат, — вспоминает Елена Карабешкина. — Наш репертуар более консервативен. На сцене мы законсервированные — в красивых строгих платьях, брючных костюмах. Но молодым артистам надо экспериментировать и искать себя: пробовать петь всё. Это полезный опыт. Исполнять поп-композиции тоже не просто. Продюсеры просили от нас динамики исполнения и еще в Екатеринбурге заговорили о нас, как о возвращении Spice Girls.
Пока известно, что челябинки прошли во второй этап кастинга. Солистки коллектива Elens group понимают, что в рамках шоу их могут разделить и готовы к этому.
— У каждой из участниц хороший сольный репертуар, — отметила руководитель и продюсер вокального проекта Elens group Елена Карабешкина. — Две девочки — Саша Карабешкина и Катя Кулешова — поступили в Московский государственный университет на эстрадно-джазовое отделение. Если дальше пропустят не всех, девочки будут поддерживать друг друга. Мы не знаем, какой будет результат, но участие в шоу «Песни» — это огромный опыт, счастье, удача и бонус для нас. Ближе нам Максим Фадеев, хотим в команду к нему.