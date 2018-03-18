Челябинские Spice Girls зажгли на ТНТ в шоу «Песни»

Челябинский вокальный коллектив Elens group, который сравнивают со Spice Girls, покорил сердца жюри шоу «Танцы» на ТНТ. В эфире программы шестеро солисток услышали единогласное да от Тимати Максима Фадеева и Павла Воли.

На шоу 18-летние челябинки исполнили две песни. Качеством исполнения композиции I love it в силе поп-музыки уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев остался недоволен, а Тимати напомнил о квоте на число участников проекта «Песни» на ТНТ. Но отрывок из Swing Low, Sweet Chariot — афроамериканский спиричуэлс на шесть голосов — развеял сомнения всех членов жюри.

— Браво! Я могу однозначно сказать вам да, — резюмировал Максим Фадеев.

Специально для участия в шоу Elens group пришлось поменять формат. Обычно челябинский вокальный коллектив выступает в стиле джаз и поёт а капелла. Но руководитель и продюсер группы Елена Карабешкина понимала, что ее подопечные идут на очень молодёжный и креативный канал.

— Предварительный кастинг для участия в шоу проходил в Екатеринбурге в августе, и его мы прошли именно с поп-композицией, хотя это не наш формат, — вспоминает Елена Карабешкина. — Наш репертуар более консервативен. На сцене мы законсервированные — в красивых строгих платьях, брючных костюмах. Но молодым артистам надо экспериментировать и искать себя: пробовать петь всё. Это полезный опыт. Исполнять поп-композиции тоже не просто. Продюсеры просили от нас динамики исполнения и еще в Екатеринбурге заговорили о нас, как о возвращении Spice Girls.

Пока известно, что челябинки прошли во второй этап кастинга. Солистки коллектива Elens group понимают, что в рамках шоу их могут разделить и готовы к этому.