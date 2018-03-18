«Специально взял открепительное»: Кай Метов проголосовал на выборах в Екатеринбурге

Популярный в 90-е годы музыкант Кай Метов проголосовал сегодня в Екатеринбурге. Он вместе с тремя своими музыкантами прилетел сюда перед гастрольным туром по Свердловской области.

Кай Метов утром пришёл на избирательный участок № 1479, который располагается в здании лицея № 173.

— Гастроли мы планировали заранее, знали, что в эту дату будем в Екатеринбурге, поэтому Кай Метов и музыканты взяли открепительные на сайте госуслуг, — рассказал E1.RU организатор концертов Алексей. — Проголосовали рядом с отелем, в котором они остановились.

Уже сегодня вечером Кай Метов даст концерт в Алапаевске.

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