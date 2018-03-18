Ещё
«Специально взял открепительное»: Кай Метов проголосовал на выборах в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Специально взял открепительное»: Кай Метов проголосовал на выборах в Екатеринбурге 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
Популярный в 90-е годы музыкант Кай Метов проголосовал сегодня в Екатеринбурге. Он вместе с тремя своими музыкантами прилетел сюда перед гастрольным туром по Свердловской области.
Кай Метов утром пришёл на избирательный участок № 1479, который располагается в здании лицея № 173.
— Гастроли мы планировали заранее, знали, что в эту дату будем в Екатеринбурге, поэтому Кай Метов и музыканты взяли открепительные на сайте госуслуг, — рассказал E1.RU организатор концертов Алексей. — Проголосовали рядом с отелем, в котором они остановились.
Уже сегодня вечером Кай Метов даст концерт в Алапаевске.
Всю информацию о том, как проходят выборы в Екатеринбурге и окрестностях, мы собираем в режиме онлайн.
e1.ru: последние новости
Евгений Куйвашев попросил вместо подарков на свои именины помочь годовалому малышу с опухолью глаза Сколько он заработает? Юрий Дудь приехал в «Гринвич», чтобы снять кучу рекламных роликов «Хватит трагедий, хватит высоток»: дети из студии ДК «Химмаш» нарисовали на песке свою боль
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение