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«Чтоб жизнь хорошая была». Псковичи объяснили, почему пришли на выборы.
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«Чтоб жизнь хорошая была». Псковичи объяснили, почему пришли на выборы. 

АиФ Северо-запад 4 часа назад
Псков. 18 марта, 11 часов утра. В лицее «Развитие» расположили целых два участка для голосования под номерами 40 и 39. На первом голосуют гражданские, а 39-й принимает бюллетени военнослужащих 76-й дивизии ВДВ.
По дороге к участку разговариваю с Матвеевым Матвеем Егоровичем.
«Мне 85 лет скоро исполнится, да мы с женой всегда голосуем! Как не прийти? Сказать за кого?» — «Не нужно», — отвечаю. — «Ладно, — говорит, — только мы за разных кандидатов. Я своим идеалам не изменяю».
Светлану Ивановну Сущик привело на избирательный участок «чувство долга». А Михаил Струков пришел со всей семьей — супругой и двумя детьми 4-летним Андрюшей и 9-летней Соней. «От моего голоса будущее родины зависит. И это не высокопарные слова. Хочу, чтобы дети жили достойно!».
86-летняя Надежда Степановна Дубровина, хоть и при помощи палочки, но дошла до участка. «Хочу, чтобы жизнь достойная была. Можно было и урну вызвать, но мне нравится на людей смотреть, на молодые лица. Пусть у них все будет хорошо».
В левом крыле, где работает участок №39, огромная очередь из военнослужащих.
«Что ж делать, у них распорядок дня. — объясняет председатель участковой избирательной комиссии Надежда Дмитриева. Сейчас 10.45. Народу очень много. Потом ребята на свои мероприятия отправятся. Сейчас самый пик, уже к 13 часам народу будет меньше.
Кстати, по данным на 9.30 на этих участк5ах проголосовало 5 и 10 процентов соответственно, следующие данные будут готовы к 12 часам.
«У нас уже первая переносный ящик уехал, — поделилась Татьяна Васильевна, председатель участковой избирательной комиссии №39. Всего таких 32 заявки поступило. Наблюдатели работают. Урна запасная имеется. Работаем».
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