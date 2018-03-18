Василий Лановой отдал свой голос в Доме актера на Арбате

На избирательном участке № 7, расположенном в Центральном Доме актера им. А. А. Яблочкиной на Арбате, проголосовал актер театра и кино, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой

Он пришел голосовать с самого утра, в 8:50, вместе с женой Ириной Купченко , с которой вместе уже более 40 лет.

— Василий Семенович, с каким настроением вы пришли на выборы?

— С очень героическим. Для нашей страны это действительно очень важный день. Важно выбрать настоящую фигуру, которая будет управлять нашей страной дальше. Я думаю, особых сомнений на этот счет нет. Так что будем надеяться, что все будет в порядке.

— Чего ожидаете от выборов лично Вы?

— Перед страной стоит очень много задач, но уже много внесено преобразований на грядущее. Думаю, это правильно — и в медицине, и в образовании, и в производительности труда, и в культуре, и у нас в театре тоже. В кинематографе особенно очень важно, наверное, изменения необходимы. Так что будем надеяться на самое лучшее. Слава Богу, Россия сохранилась. Слава Богу, Россия имеет свою внутреннюю убежденность, которую никому не дано сломить. Будем надеяться, что пушкинская фраза «Пируйте же, пока еще мы тут» будет всегда для России одной из самых главных. Пировать, работать, учиться, образовываться. Надо многое менять в культуре, в кинематографе. Так что впереди много задач.

Как рассказала председатель УИК № 7 Ирина Нидерман, Василий Лановой голосует здесь уже много лет, поскольку рядом расположен его дом. Он всегда приветлив, вежлив и обаятелен. На ее избирательном участке обстановка спокойная, за порядком следят дружинники и МЧС . Число включенных в список избирателей по месту нахождения — 1625 человек. Ожидается, что на дому проголосуют еще 40 человек.

Также на участке работают восемь общественных наблюдателей. По желтому жилету и значку сразу можно узнать кандидата от Общественной палаты Москвы. Студент Алексей Кучкурдин был направлен на эту работу от Российского государственного социального университета, прошел необходимую подготовку в Мосгордуме и по итогам успешно сдал экзамен. Его задача — следить за соблюдением правил голосования.

ТЕКСТОВУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ГОЛОСОВАНИЯ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ