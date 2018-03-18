Продолжается проект в инстаграме «Живём на Севере». Главные призы еще не разыграны 

Почти полсотни участников уже прикрутили хэштег к фотографиям в своих аккаунтах. На снимках — жители Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко, Надыма, Харпа, Ныды.
Селфи на участке, где голосуют за благоустройство города или села, — четвёртый этап марафона в инстаграме. Около тридцати человек уже выполнили все задания и претендуют на главные призы, среди них — палатки и спальники с логотипом проекта.
Марафон продолжается, к нему можно присоединиться в аккаунте проекта. Фотографии с избирательных участков можно выкладывать до вечера понедельника.