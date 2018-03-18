Ещё
Продолжается проект в инстаграме «Живём на Севере». Главные призы еще не разыграны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продолжается проект в инстаграме «Живём на Севере». Главные призы еще не разыграны 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
Почти полсотни участников уже прикрутили хэштег к фотографиям в своих аккаунтах. На снимках — жители Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко, Надыма, Харпа, Ныды.
Селфи на участке, где голосуют за благоустройство города или села, — четвёртый этап марафона в инстаграме. Около тридцати человек уже выполнили все задания и претендуют на главные призы, среди них — палатки и спальники с логотипом проекта.
Марафон продолжается, к нему можно присоединиться в аккаунте проекта. Фотографии с избирательных участков можно выкладывать до вечера понедельника.
Красный Север: последние новости
Царство опытов и роботов открылось в Ноябрьске В Надыме музейщики хотят кататься по музею на велосипеде «Ямальская ярмарка» в Салехарде: что, где, почем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение