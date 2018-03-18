«Это не Ваш образ!»: Глафира Тарханова стала похожа на молодую Аллу Пугачеву

В сети обсуждают новый образ известной актрисы театра и кино Глафиры Тархановой , которая решилась кардинально изменить внешность ради нескольких фотографий. Хоть и не все сочли эксперимент артистки удачным, многим, тем не менее, она напомнила саму Примадонну в молодости.

Имя Глафиры Тархановой все чаще мелькает в прессе, девушка вернулась в круговорот светской жизни почти сразу после рождения четвертого ребенка, который появился на свет в конце сентября 2017 года. Актриса не только принимает участие в съемках и театральных постановках, но также активно ездит на гастроли и открыта для стилистических изменений.

Так, недавно Глафира приняла участие в очередной фотосъемке, ради которой ее обычно гладкие или же уложенные в изящные локоны волосы закрутили в мелкие кудри, стремясь придать образу очаровательной актрисе немного озорной вид. Но результат получился не самым удачным и 34-летняя актриса, которой часто сообщают, что она выглядит значительно моложе своих лет, вдруг резко прибавила в возрасте и даже в весе.