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«Это не Ваш образ!»: Глафира Тарханова стала похожа на молодую Аллу Пугачеву
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«Это не Ваш образ!»: Глафира Тарханова стала похожа на молодую Аллу Пугачеву 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
В сети обсуждают новый образ известной актрисы театра и кино Глафиры Тархановой, которая решилась кардинально изменить внешность ради нескольких фотографий. Хоть и не все сочли эксперимент артистки удачным, многим, тем не менее, она напомнила саму Примадонну в молодости.
Имя Глафиры Тархановой все чаще мелькает в прессе, девушка вернулась в круговорот светской жизни почти сразу после рождения четвертого ребенка, который появился на свет в конце сентября 2017 года. Актриса не только принимает участие в съемках и театральных постановках, но также активно ездит на гастроли и открыта для стилистических изменений.
Так, недавно Глафира приняла участие в очередной фотосъемке, ради которой ее обычно гладкие или же уложенные в изящные локоны волосы закрутили в мелкие кудри, стремясь придать образу очаровательной актрисе немного озорной вид. Но результат получился не самым удачным и 34-летняя актриса, которой часто сообщают, что она выглядит значительно моложе своих лет, вдруг резко прибавила в возрасте и даже в весе.
Справедливости ради стоит отметить, что «кудрявый» стиль Глафиры все-таки понравился многим ее поклонникам, но был также нещадно раскритикован в социальных сетях на просторах интернета. «Не ваш этот образ! Обычно вы такая красавица, только не в этом образе» «Взяли девочку и превратили в тетку!» «Нет и еще раз нет! Обабили красивую девочку!» Впрочем, нашлись и те, кому «новая Тарханова» напомнила саму Примадонну в ее молодые годы. «На Пугачеву тут похожа» «Алла Борисовна в юности» «Прям, как Пугачева в лучшие годы» Напомним, что Глафиру уже не впервые упрекают в излишнем весе из-за неудачно подобранного образа.
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