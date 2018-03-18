Одним из первых в Башкортостане проголосовал народный артист Фидан Гафаров

Одними из первых свой гражданский долг сегодня выполнили и звезды сцены. На избирательный участок №107, что расположен в гимназии №3 Уфы, пришел Фидан Гафаров

Народный артист Башкортостана и Татарстана проголосовал в закрытой кабинке, после чего опустил бюллетень в ящик. Актер и певец говорит, что участие в выборах — это гражданский долг каждого жителя страны, влияющий на ее будущее.

Фидан Гафаров, народный артист РСФСР, Башкортостана и Татарстана: «Меня лично волнует судьба Отечества, судьба нашей Родины, судьба наших детей и нашего народа. Поэтому я сегодня с 9 утра я тут, я с удовольствием пришел на выборы».