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В Надыме музейщики хотят кататься по музею на велосипеде
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В Надыме музейщики хотят кататься по музею на велосипеде 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
Именно так они и поступят, если станут обладателями одного из призов конкурса «Лица Ямала». Коллектив надымского музея истории и археологии стал участником фотосостязаний. Работники с удовольствием делали селфи и групповые снимки.
— Наш коллектив вообще за любое творчество и креатив. Сами проводили различные акции, например, у нас можно было сфотографироваться с хэштэгом «Я люблю музей», –говорит директор музея Ольга Журавлёва. — На мой взгляд, это очень интересно, модно и интерактивно. Именно это и делает конкурс таким привлекательным. Конечно, и призы играют роль. Мне хотелось бы выиграть велосипед или гироскутер. Если удача будет на нашей стороне, обязательно прокатимся по музею, осмотрим наши выставки и экспонаты в движении, — смеётся руководитель учреждения.
Надымчане хоть и радуются участию в конкурсе, серьёзно настроены на победу. Анастасия и Алексей Трещук решили, что шансы на удачный исход нужно увеличить. Поэтому сделали пару селфи — мамы с дочкой и папы с сыном.
— Дочка хочет получить айфон, а сын — гироскутер. Но они ещё маленькие, поэтому участвуют папа с мамой, — говорят супруги. — Задумка очень интересная, главное, участвовать несложно. А мы ещё и фотографироваться любим. Будет здорово, если конкурсы в таком формате будут проводить и на другие большие праздники, например, интересно было бы поучаствовать на Новый год.
В надымских пунктах проведения конкурса сегодня многолюдно. Причём участвует в нём не только молодёжь, но и надымчане постарше.
— Утром жители немного капризничали, видимо, спешили на работу. А с 10 часов у нас начался настоящий ажиотаж, конкурс получил хорошую рекламу — люди готовы ждать своей очереди, чтобы сделать фото, — комментирует волонтёр конкурса Диана Саитова. — Много жителей фотографируется с детьми, селфи делают не только молодёжь, но и люди старшего возраста. Главное, у всех хорошее настроение и останутся интересные фото на память, но и модные призы их, конечно, интересуют.
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