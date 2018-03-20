Итоги президентских выборов уфимские студенты отметили под «Градусами»

Начало нового срока главы государства в Уфе решили отметить праздничным концертом «Наш выбор — наша победа». В понедельник на площади перед Дворцом спорта установили сцену и пригласили на морозный open air молодежь столицы Башкирии. Импровизированный танцевальный партер к шести часам вечера заполнили студенты городских вузов и случайные прохожие из близлежащих домов. Главным соблазном для зрителей стал хедлайнер музыкального шоу — популярная группа «Градусы». Судя по организованным группам с флагами, не все зрители пришли на концерт по собственной воле.

На разогреве у «Градусов» выступили малоизвестные местные исполнители.

Морозец не стал препятствием для активной съемки шоу на мобильные телефоны.

Задние ряды танцпола заняли любопытствующие пенсионеры и мамы с детьми.

Появившийся на сцене вокалист группы «Градусы» Руслан Тагиев решил запечатлеть на видео уфимский концерт.

Самыми активными в этот вечер оказались молодые уфимки.

На радость публике «Градусы» исполнили самые известные композиции — «Я всегда помню о главном», «Хочется» и другие хиты.

От соблазна запечатлеть концерт не устояли даже сотрудники правопорядка.

Руслан спустился со сцены, чтобы лично поприветствовать морозостойких уфимских девушек.