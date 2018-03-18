Ещё
Переславцы голосуют за включение парков и скверов в проект «Решаем вместе!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Переславцы голосуют за включение парков и скверов в проект «Решаем вместе!» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 3 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В 8.00 в Переславле-Залесском, как и во всем регионе, открылись пункты подсчета голосов в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Благоустройство общественного пространства, которое поддержит большинство жителей города, будет организовано уже в этом году.
В первом этапе отбора участвовало 27 общественных пространств Переславля. Восемь из них получили наибольшее количество голосов жителей. Это парк Победы, Чехачевский и Сокольский скверы, Чкаловский парк, поселок Газовиков, стадион «Текстильщик», городской пляж и Народная площадь. Проекты благоустройства разработали сотрудники управления архитектуры и градостроительства совместно со студентами Ярославского государственного технического университета.
Жители города с 14 лет могут проголосовать за одну из территорий на счетных участках. С собой обязательно нужно иметь паспорт с постоянной или временной регистрацией в Переславле.
— Проголосовала за микрорайон Чкаловский, — сказала одна из горожанок, военнослужащая. — Здесь много детей, и необходимо благоустройство. Основной упор нужно сделать на детскую площадку, на занятия спортом. Важно приходить голосовать. Самый страшный человек — это равнодушный, который даже не интересуется жизнью своего двора. Это же наша жизнь. Мы выбираем будущее наших детей. Каждый может поучаствовать.
— Я поддержала парк Победы, потому что у нас очень много детей. Жалко, что там торчат одни палки. Очень хочется, чтобы там парк получился, а не только асфальт. Нужно, чтобы эту территорию привели в порядок, — поделилась пенсионерка Ирина Николаевна.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
DJ Smash и Доминик Джокер выступят на Советской площади Ярославля Мастера производственного обучения по профессии «повар, кондитер» продемонстрировали свой профессионализм на областном конкурсе В Переславле-Залесском после реконструкции открылся ДК «Ювента»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение