Переславцы голосуют за включение парков и скверов в проект «Решаем вместе!»

В 8.00 в Переславле-Залесском, как и во всем регионе, открылись пункты подсчета голосов в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Благоустройство общественного пространства, которое поддержит большинство жителей города, будет организовано уже в этом году.

В первом этапе отбора участвовало 27 общественных пространств Переславля. Восемь из них получили наибольшее количество голосов жителей. Это парк Победы, Чехачевский и Сокольский скверы, Чкаловский парк, поселок Газовиков, стадион «Текстильщик», городской пляж и Народная площадь. Проекты благоустройства разработали сотрудники управления архитектуры и градостроительства совместно со студентами Ярославского государственного технического университета.

Жители города с 14 лет могут проголосовать за одну из территорий на счетных участках. С собой обязательно нужно иметь паспорт с постоянной или временной регистрацией в Переславле.

— Проголосовала за микрорайон Чкаловский, — сказала одна из горожанок, военнослужащая. — Здесь много детей, и необходимо благоустройство. Основной упор нужно сделать на детскую площадку, на занятия спортом. Важно приходить голосовать. Самый страшный человек — это равнодушный, который даже не интересуется жизнью своего двора. Это же наша жизнь. Мы выбираем будущее наших детей. Каждый может поучаствовать.

— Я поддержала парк Победы, потому что у нас очень много детей. Жалко, что там торчат одни палки. Очень хочется, чтобы там парк получился, а не только асфальт. Нужно, чтобы эту территорию привели в порядок, — поделилась пенсионерка Ирина Николаевна.