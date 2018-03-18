Кай Метов отдал свой голос за будущего президента РФ

Автор многочисленных хитов Кай Метов проголосовал сегодня на выборах президента РФ в Екатеринбурге.

В уральскую столицу певец прилетел перед своим гастрольным туром по области. Как сообщает портал Е1 музыкант утром пришел на избирательный участок № 1479 в здании лицея № 173.

Организатор концертов отметил, что гастроли планировались заранее, именно поэтому Кай специально взял открепительное удостоверение на сайте госуслуг.

Напомним, вечером, 18 марта, популярный певец Кай Метов с программой «Любимые песни и новые хиты» выступит на сцене Дворца культуры в Алапаевске. Билеты можно приобрести здесь.

Фото: портал Е1