День выборов в Казани завершился концертом с участием Крида и Меладзе

В Казани день выборов президента России завершился праздничным концертом, передает Татар-информ . Мероприятие стартовало на площадке перед медиафасадом стадиона Kazan-Arena. В концерте под названием «Я проголосовал!» приняли участие такие звезды, как Егор Крид Валерий Меладзе , Салават, Элвин Грэй и другие артисты русской и татарской эстрады. Посмотреть выступление артистов смогли те, кто пришел на выборы: после голосования всем избирателям выдавали специальные браслеты, которые и стали пропуском на праздник. Напомним, в избирательные участки закрылись в 20.00 18 марта. Начался подсчет голосов.