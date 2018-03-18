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День выборов в Казани завершился концертом с участием Крида и Меладзе
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День выборов в Казани завершился концертом с участием Крида и Меладзе 

АиФ Казань 14 часов назад
Фото: АиФ Казань
В Казани день выборов президента России завершился праздничным концертом, передает Татар-информ. Мероприятие стартовало на площадке перед медиафасадом стадиона Kazan-Arena.
В концерте под названием «Я проголосовал!» приняли участие такие звезды, как Егор Крид, Валерий Меладзе, Салават, Элвин Грэй и другие артисты русской и татарской эстрады.
Посмотреть выступление артистов смогли те, кто пришел на выборы: после голосования всем избирателям выдавали специальные браслеты, которые и стали пропуском на праздник.
Напомним, в избирательные участки закрылись в 20.00 18 марта. Начался подсчет голосов.
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