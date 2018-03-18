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РПЦ вручила памятные медали в память 100-летия восстановления патриаршества
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РПЦ вручила памятные медали в память 100-летия восстановления патриаршества 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения патриарших медалей Русской православной церкви «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви» прошла в храме Живоначальной Троицы в воскресенье, передает корреспондент ТАСС.
В мероприятие приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Воскресенский Савва. Памятными знаками наградили благотворителей, строителей, сотрудников храма, а также художников, которые занимались его росписью.
"Благодаря хорошим художникам, мы все сделали", — сказал Мединский. По словам министра, роспись старались завершить «специально, к 18 марта, к празднику, к пасхе». Министр также выразил благодарность властям города.
Перед вручением прошло первое богослужение в новорасписанном храме — Божественная литургия.
Храм Живоначальной Троицы в Троицке открылся в 2017 году. Проект Троицкого храма выполнен архитектором В. М. Пустоваловым. Облик храма наследует традиционные черты храмового строительства новгородско-псковского зодчества XV-XVI веков. Указом Святейшего Патриарха Кирилла настоятелем храма назначен иерей Николай Степанычев.
В ноябре 2015 года был создан попечительский совет храма. В июне 2016 года председателем попечительского совета стал министр культуры РФ Владимир Мединский.
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