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Музыканты из группы «Моя Мишель» проголосовали на участке в районе Очаково-Матвеевское
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Музыканты из группы «Моя Мишель» проголосовали на участке в районе Очаково-Матвеевское 

На Западе Москвы 3 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Сегодня, 18 марта, наша страна выбирает президента. Свой гражданский долг уже исполнили миллионы россиян, в том числе первые лица государства и столицы, а также представители шоу-бизнеса. На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское на избирательный участок пришли ребята из поп-группы «Моя Мишель». "Это мы сходили на самое модное событие этой весны, проголосовали" — написали музыканты на своем аккаунте в instagram.
На участок приехала вокалистка группы, автор песен Татьяна Ткачук и клавишник, композитор, аранжировщик Павло Шевчук. Артисты общались с избирателями, раздавали автографы поклонникам и сфотографировались с желающими. И избиратели, и музыканты остались довольны встречей, получили от общения массу положительных эмоций. Остается добавить, что избирательные участки открыты до 20.00, после чего специалисты приступят к подсчету голосов.
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