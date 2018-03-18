Музыканты из группы «Моя Мишель» проголосовали на участке в районе Очаково-Матвеевское

Сегодня, 18 марта, наша страна выбирает президента. Свой гражданский долг уже исполнили миллионы россиян, в том числе первые лица государства и столицы, а также представители шоу-бизнеса. На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское на избирательный участок пришли ребята из поп-группы «Моя Мишель». "Это мы сходили на самое модное событие этой весны, проголосовали" — написали музыканты на своем аккаунте в instagram.