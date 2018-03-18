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Пермскую писательницу Нину Горланову номинировали на престижную премию «Большая книга»
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Пермскую писательницу Нину Горланову номинировали на престижную премию «Большая книга» 

59.ru 3 часа назад
Фото: 59.ru
Пермский прозаик Нина Горланова может стать обладателем престижной российской премии «Большая книга». Помимо нее на соискание номинированы Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Борис Минаев и другие известные авторы. Кто из них одержит победу, станет известно в конце 2018 года.
— На соискание премии выдвинуты книги 277 авторов. В апреле жюри, куда входят около ста литераторов, деятелей культуры и чиновников, объявит имена тех, кто попал в длинный список премии. До конца мая будут известны финалисты, а имя победителя назовут ближе к Новому году, — рассказали представители «Большой книги».
Обладатель первого места в коротком списке премии получит три миллиона, второго — полтора миллиона, а третьего — один миллион рублей.
Нина Горланова известна в Перми и России своей пронзительной прозой: романами «Дом со всеми неудобствами», «Чужая душа», сборниками «Вся Пермь», «Любовь в резиновых перчатках» и другими. Писательница и ее муж Вячеслав Букур, с которым она часто работает в соавторстве, становились лауреатами многих премий. Так, в 1996 году произведение пары «Роман воспитания» вошел в шорт-лист премии «Русский Букер», а в 2002 Нину Горланову наградили премией Павла Бажова за роман «Можно. Нельзя. Можно». Помимо писательства, женщина занимается рисованием с детьми, которые лечатся в пермском онкологическом центре.
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