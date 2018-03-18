Пермскую писательницу Нину Горланову номинировали на престижную премию «Большая книга»

Дмитрий Быков, Пермский прозаик Нина Горланова может стать обладателем престижной российской премии «Большая книга». Помимо нее на соискание номинированы Виктор Пелевин Борис Минаев и другие известные авторы. Кто из них одержит победу, станет известно в конце 2018 года.

— На соискание премии выдвинуты книги 277 авторов. В апреле жюри, куда входят около ста литераторов, деятелей культуры и чиновников, объявит имена тех, кто попал в длинный список премии. До конца мая будут известны финалисты, а имя победителя назовут ближе к Новому году, — рассказали представители «Большой книги».

Обладатель первого места в коротком списке премии получит три миллиона, второго — полтора миллиона, а третьего — один миллион рублей.