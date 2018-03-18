Пермскую писательницу Нину Горланову номинировали на престижную премию «Большая книга» 

Пермский прозаик Нина Горланова может стать обладателем престижной российской премии «Большая книга». Помимо нее на соискание номинированы Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Борис Минаев и другие известные авторы. Кто из них одержит победу, станет известно в конце 2018 года.
— На соискание премии выдвинуты книги 277 авторов. В апреле жюри, куда входят около ста литераторов, деятелей культуры и чиновников, объявит имена тех, кто попал в длинный список премии. До конца мая будут известны финалисты, а имя победителя назовут ближе к Новому году, — рассказали представители «Большой книги».
Обладатель первого места в коротком списке премии получит три миллиона, второго — полтора миллиона, а третьего — один миллион рублей.
Нина Горланова известна в Перми и России своей пронзительной прозой: романами «Дом со всеми неудобствами», «Чужая душа», сборниками «Вся Пермь», «Любовь в резиновых перчатках» и другими. Писательница и ее муж Вячеслав Букур, с которым она часто работает в соавторстве, становились лауреатами многих премий. Так, в 1996 году произведение пары «Роман воспитания» вошел в шорт-лист премии «Русский Букер», а в 2002 Нину Горланову наградили премией Павла Бажова за роман «Можно. Нельзя. Можно». Помимо писательства, женщина занимается рисованием с детьми, которые лечатся в пермском онкологическом центре.