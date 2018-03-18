Золотая булавка в ухе и пышные усы: Евгений Чичваркин появился на «БеспринцЫпных Чтениях» в дерзком образе 

Евгений Чичваркин Оксана Лаврентьева Максим Виторган и Александр Цыпкин Анна Насобина, Оксана Лаврентьева и Светлана Захарова Александр Цыпкин Максим Виторган Анна Насобина Диана Волкова Ирина Линович Женнет Сардарова Татьяна Ковылина Роман Зельман Александр Цыпкин и Максим Виторган, презрев общепринятые темы, осмеяли то, что еще совсем недавно было недосягаемо для любой иронии. Досталось и подкаблучникам, и циникам, и посетителям борделей. «Обожаю потролить всех до кого моя рука дотянется, я же высокомерный сноб и в каждой бочке дно и крышка», — заявил писатель Цыпкин. На вечере присутствовали невеста писателя Оксана Лаврентьева, Евгений ичваркин, Татьяна Ковылина, Роман Зельман и другие. После спектакля зрителей ждал еще один сюрприз. Afterparty с героями вечера. В непринужденной обстановке, с бокалом шампанского и икрой, все желающие смогли пообщаться с Александром Цыпкиным и Максимом Виторганом. Напомним, буквально на днях стало известно, что Оксана Лаврентьева и Александр Терехов собираются пожениться. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:пресс-служба