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Вслед за фенами и чайниками тюменцы вовсю продают билеты на концерт Тимати и Ёлки
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Вслед за фенами и чайниками тюменцы вовсю продают билеты на концерт Тимати и Ёлки 

72.ru 7 часов назад
Фото: 72.ru
В соцсетях и на сайтах вроде Avito появились объявления о продаже билетов на концерт Тимати и Ёлки, который должен состояться 25 марта в Тюмени. Эти билеты вручались бесплатно тюменцам, участвовавшим в день выборов президента в конкурсе «Открой свою Тюмень».
По условиям розыгрыша, тюменцы должны были сделать фото в специальных рамках, установленных на всех избирательных участках города, а потом опубликовать селфи с хештегом #откройсвоютюмень в соцсетях. Всего в конкурсе поучаствовали 11 000 горожан. Победителей определили по количеству лайков. В итоге билеты на концерт Тимати и Ёлки получили 3000 человек.
Некоторые из них решили подзаработать на призах — кто-то честно признался, что не слушает этих исполнителей, а кто-то аргументировал, что не может пойти по семейным обстоятельствам. Стоимость билетов, которые продаются сейчас на различных сайтах, разнится от 1000 до 3000 рублей.
Кто-то продаёт билеты за 1000 или 2000 рублей…
А кто-то за целых 3000 рублей
Продажа билетов, по словам организаторов, является незаконной. Это обговаривалось в условиях конкурса. — Даже на самих билетах написано, что они «не для продажи». Мы будем следить за тем, насколько массовой будет продажа билетов, а после этого примем решение, вплоть до привлечения сотрудников полиции к этому вопросу. От себя лично не рекомендую покупать билеты у мошенников, не идти у них на поводу, а участвовать в конкурсах и выигрывать их честно, — рассказала организатор проекта «Открой свою Тюмень» Ольга Петрушина. Аналогичный розыгрыш проводился и в Тобольске. Там победителям фотоконкурса «Открой свой Тобольск» раздавали билеты на концерт Егора Крида. Проходки на выступление популярного исполнителя также появились в продаже. Помимо этого жители Тюменской области вовсю продают в интернете чайники, фены и блендеры, которые они выиграли во время фестиваля «Тюменская весна». Так, за новенький фен Scarlett предприимчивые горожане просят 300-400 рублей, а за чайники этой же фирмы — 600 рублей.
Редакция 72.ru вела прямую трансляцию с выборов. Как голосовали тюменцы, кому достались дорогостоящие iPhone и другие подарки, какие нарушения были допущены на избирательных участках — читайте в нашей хронике событий.
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