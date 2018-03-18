11-летней африканке с вывернутыми ногами врачи подарили возможность нормально ходить

Как приятно смотреть на то, как радостно бежит и смеется ваш малыш. Однако маленькой Жюстин из Камеруна в этом смысле не повезло: она появилась на свет с очень редким заболеванием — болезнью Блаунта.

У малышки Жюстин с рождения было нарушение роста, поэтому ножки сформировались неправильно и росли вывернутыми на 180 градусов в обратную сторону. Неунывающая девочка кое-как научилась ходить и даже играть в футбол. Но все это ей давалось с большим трудом. Болезнь заставляла Жюстин все больше наклоняться вперед, и с каждым годом эта тенденция усугублялась. Кроме того, маленькая школьница была объектом постоянных насмешек со стороны других детей. Ведь они понимали, что девочка не может себя защитить.

И вот, случилось чудо: врачи из благотворительного центра Mercy Ships решили попробовать выпрямить кости девочки. Они провели сложную операцию, которая вернула Жюстин естественную форму ног. Пять долгих месяцев длилась реабилитация, после которой девочка смогла нормально ходить «У Жюстин был очень сложный случай болезни Блаунта с большими деформациями обеих ног. Чтобы это исправить потребовалось сделать искусственный перелом костей», — рассказали хирурги.

Теперь можно с точностью сказать, что у Жюстин будет все хорошо. Ведь она сможет жить как остальные дети: бегать, прыгать, лазить по деревьям, а также заниматься спортом. Сейчас нет ничего, чего бы я не смогла сделать», — радостно говорит девочка.

А 16-летний британец Брэндон Маршалл считается самым высоким подростком мира. Рост мальчика уже сейчас достигает 2 метров 24 сантиметров, и он продолжает расти. Врачи исследовали Брэндона вдоль и поперек, но так и не выяснили причину его заболевания.