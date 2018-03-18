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Молодые избиратели встречаются на участках со звездами шоу-бизнеса
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Молодые избиратели встречаются на участках со звездами шоу-бизнеса 

Российская Газета 2 часа назад
У молодых избирателей столицы, впервые участвующих в президентских выборах, сегодня двойной интерес: они не только выбирают главу государства, но и встречаются с любимыми певцами и артистами. Популярный певец Алексей Воробьев, например, проголосовал на избирательном участке №1453, который разместился в школе №2092 на юго-востоке Москвы в Люблино. А потом заглянул еще на соседние участки в этой же школе, чтобы встретиться с молодежью.
На участке №1454 оказались девчонки из 11 «А» — им как раз исполнилось по 18 лет, и сегодня они впервые в жизни проголосовали. «Мы выбираем свое будущее, участвуем в судьбе страны, в которой живем. И мы гордимся своей активной гражданской позицией», — рассказали молодые избиратели «РГ».
О приезде Алексея Воробьева девочки узнали заранее и решили сделать ему подарок: огромную открытку в виде сердца. Еще школьницы подготовили мини-танец и нагрудные медали для певца, а вот песни его наизусть не учили — знают почти все. Певец убедился в этом, предложив им спеть вместе со школьницами свои знаменитые куплеты. А то, что музыка была всего лишь с телефона, никого не смутил — заряд бодрости и настроение у девчонок теперь на весь день! Добавил радости автограф, который певец щедро ставил всем желающим на заранее распечатанные в школе его фотографии.
Но у молодых избирателей — это не последняя встреча со звездами. Каждый, кто сегодня впервые проголосовал, кроме сувениров получил подарок — приглашение на концерт звезд российской эстрады в спорткомплексе «Олимпийский».
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