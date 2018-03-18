Более 97% москвичей получают помощь стоматолога в день обращения

Сегодня в государственной системе здравоохранения Москвы в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «стоматология» трудятся более 2,4 тысячи врачей.

Консультация стоматолога-терапевта доступна жителям столицы в день обращения, и неудовлетворенный спрос составляет менее 3%.

Получить помощь специалистов можно в 34 взрослых, 24 детских стоматологических поликлиниках, 13 городских больницах и восьми детских отделениях городских стоматологических поликлиник. Их суммарная мощность составляет 20570 посещений в смену. Для маломобильных групп населения организовано медицинское обслуживание на дому.

В стоматологических учреждениях города оказываются все виды помощи: терапевтическая, хирургическая, ортопедическая, ортодонтическая с использованием рентгено— и электроодонтодиагностики, радиовизиографии, компьютерной томографии и физиотерапевтического лечения. При лечении стоматологических заболеваний широко используются различные виды обезболивания. Для детей старше двух лет предусматривается применение общего наркоза во время оказания стоматологической помощи. Такую услугу предоставляют поликлиники ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ», ГБУЗ «ДСП № 30 ДЗМ» и ГБУЗ «ДСП № 41 ДЗМ».

Основными стоматологическими заболеваниями, с которыми жители столицы обращаются в стоматологические поликлиники, является:

— поражение зубов кариесом и такие его осложнения как пульпит и периодонтит

— болезни пародонта

— некариозные поражения зубов

— заболеваниями слизистой полости рта — частичная или полная потеря зубов. В последние годы увеличилось число обращений по поводу восстановления эстетических параметров зубов, а также имплантации и протезирования на имплантатах.

Как попасть на прием: Записаться к врачам-стоматологам можно по телефонам регистратуры медицинских организаций, через интернет-сайт Департамента здравоохранения Москвы, сайт единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), а также по единому телефону: 8-495-539-30-00. Александр Еремин , заведующий организационно-методическим отделом по стоматологии Департамента здравоохранения города Москвы:

-За 2017 год аттестовано на квалификационную категорию 120 врачей-стоматологов и 50 человек среднего медицинского персонала (зубные врачи и зубные техники). Кроме того, в столице ежегодно подтверждают или впервые получают различные квалификационные категории от 150 до 200 человек. Для ознакомления с новыми технологиями диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний для врачей проводятся научно-практические конференции, симпозиумы, в подготовке которых принимают участие Департамент здравоохранения, стоматологические ассоциации России, Москвы, МГМСУ, ЦНИИС. Для врачей-специалистов организуются мастер классы по современным технологиям в эндодонтии, эстетической стоматологии, по использованию физиотерапевтических методов лечения воспалительных заболеваний пародонта.

Где получить стоматологическую помощь людям с психическими заболеваниями:

Пациенты с психическими заболеваниями могут получить все виды стоматологической помощи в городском Центре комплексной стоматологической помощи больным на базе филиала ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 1 имени Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (ранее — ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 14 Департамента здравоохранения города Москвы».

Где получить стоматологическую помощь людям, больным туберкулезом:

Лечебно-хирургическая стоматологическая помощь больным туберкулезом оказывается в противотуберкулезных диспансерах и туберкулезных больницах.

Где получить стоматологическую помощь людям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:

Все виды стоматологической помощи инвалидам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата оказываются в окружных стоматологических поликлиниках, где имеются все необходимые условия для приема данного контингента. Неотложная стоматологическая помощь населению в дневное время оказывается в базовых стоматологических поликлиниках округов: как взрослых, так и детских. В ночное время ее можно получить в ГБУЗ «Челюстно — лицевой госпиталь для ветеранов войн Департамента здравоохранения города Москвы».

Неотложная стоматологическая помощь детям оказывается в ГАУЗ «ДСП № 28 ДЗМ».

Стационарная стоматологическая помощь взрослому населению оказывается в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Ф. И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы» и ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы».

Стоматологический стационар для детей действует в ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ «Научно-практический центр специализированный медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболевания нервной системы имени В. Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 имени Н. Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы», а также в ГБУЗ «Детская городская клиническая больница святого Владимира Департамента здравоохранения города Москвы».