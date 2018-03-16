Изделия из глины, текстиля и бересты выполнят юные мастера Вологды

В VIII Городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Козуля» покажут себя вологжане от 7 до 16 лет. Конкурс, направленный на развитие народных промыслов и выявление одаренных вологжан, стартовал в Вологде.

Конкурс идет по четырем номинациям — «Бабушкин сундук», «Вдохновение», «Деревянная сказка», «Жар-птица». Вышивка, ткачество, лоскутное шитье, кружевоплетение, роспись и резьба по дереву и бересте, плетение из ивы, щепные и глиняные поделки могут изготовить юные мастера.

Прием заявок продлится до 12 апреля по адресу: ул. Засодимского, 5. Далее ведущие специалисты декоративно-прикладного и народного искусства рассмотрят изделия. Итоги подведут 26 апреля. Победителей наградят дипломами и памятными призами. Остальные участники конкурса, организованного Центром художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад» при поддержке городских властей, получают «Дипломы участника» конкурса. Лучшие работы будут представлены на выставке в «Резном Палисаде», которая продлится до 17 мая.

Форма заявки и подробности конкурса в группе социальной сети.