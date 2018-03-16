Ещё
Изделия из глины, текстиля и бересты выполнят юные мастера Вологды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Изделия из глины, текстиля и бересты выполнят юные мастера Вологды 

Вологда.рф 16 марта 2018
Фото: Вологда.рф
В VIII Городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Козуля» покажут себя вологжане от 7 до 16 лет. Конкурс, направленный на развитие народных промыслов и выявление одаренных вологжан, стартовал в Вологде.
Конкурс идет по четырем номинациям — «Бабушкин сундук», «Вдохновение», «Деревянная сказка», «Жар-птица». Вышивка, ткачество, лоскутное шитье, кружевоплетение, роспись и резьба по дереву и бересте, плетение из ивы, щепные и глиняные поделки могут изготовить юные мастера.
Прием заявок продлится до 12 апреля по адресу: ул. Засодимского, 5. Далее ведущие специалисты декоративно-прикладного и народного искусства рассмотрят изделия. Итоги подведут 26 апреля. Победителей наградят дипломами и памятными призами. Остальные участники конкурса, организованного Центром художественных промыслов и ремесел «Резной Палисад» при поддержке городских властей, получают «Дипломы участника» конкурса. Лучшие работы будут представлены на выставке в «Резном Палисаде», которая продлится до 17 мая.
Форма заявки и подробности конкурса в группе социальной сети.
Вологда.рф: последние новости
За будущее своих детей проголосовали родители вологодских тройняшек Ольга и Александр Баланичевы Шедевры мировой литературы размером со спичечный коробок прочли вологжане 1000 дисков группы «Сборная Союза» подарят самым активным избирателям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение